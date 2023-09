Aitana sigue el estilo de Shakira con su nueva canción '2 extraños': Guerra total contra su ex

Aitana y Miguel Bernardeau terminaron su relación al final del pasado año Aunque los protagonistas no revelaron detalles de su separación, parece que revivirá esta época en su nueva canción

Aitana y Miguel Bernardeau terminaron su relación al final del pasado año. Aunque los protagonistas no revelaron detalles de su separación, parece que revivirá esta época en su nueva canción, '2 extraños'. Este nuevo tema podría seguir el estilo marcado por Shakira, y dedicar unas frases a su ex pareja.

Si escuchamos el adelanto de la canción, la artista catalana no nombra en ningún momento a Miguel Bernardeau, pero la letra habla por sí sola: "Te conocí con 19, besos van y besos vienen. ¿Para qué vuelvo a ese bar si está frío como nieve? No estás tú. Fue por idiota que yo me hice ese tattoo".

En este caso, la ex concursante de 'OT 2017', tiene un tatuaje de una 'm' de un tamaño muy pequeño en la zona de las costillas, que bien podría ser la inicial de su ex pareja. Por otro lado, en la canción también revela detalles de su ruptura y en que punto de la relación se encontraban al final.

"La última vez te vi llorando por FaceTime. Yo sé que fue 'mal time', pero al menos te dije lo que sentía. No es que lo sienta, ni que me arrepienta, pero ahora somos dos extraños. Como si nos lleváramos años, como si no nos hiciéramos daño. Vale de nada cuatro años juntos, eso sí hace daño", dice la cantante.