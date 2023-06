Pillan a Sebastián Yatra y Aitana de vacaciones en Islandia

Los residentes españoles de Islandia fueron los que lo filtraron por internet “Después de muchos años, sabía que este iba a ser un cumpleaños diferente", escribe la cantante en su publicación

Aunque ahora mismo ya ha regresado a España, Aitana ha celebrado su cumpleaños número 24 en Islandia, un país muy especial para la cantante. Pero al parecer no lo ha hecho sola, y es que algunos residentes españoles que viven ahí han asegurado haberla visto acompañada del cantante.

Esto ha levantado un poco de revuelo entre la prensa, ya que parece que la cantante ha intentado que en ningún momento se supiera que sus vacaciones no las ha hecho sola.

Y es que en la publicación que ha compartido en su cuenta de Instagram, en la que aparece sola en varias fotos, ha querido explicar la experiencia tan especial que ha vivido estos últimos días.

“Después de muchos años, sabía que este iba a ser un cumpleaños diferente. Es verdad que yo, por lo general, siempre he sido una persona muy sensible/emocional pero, supongo que a veces el cuerpo se prepara porque sabe que algo nuevo está por llegar o qué sé yo”, escribía la cantante.

“He decidido volver donde fui muy feliz, y aunque os suene raro, en 2015 Islandia quedó en mis recuerdos como el lugar donde más disfruté y aprendí con mi familia”, añadía para remarcar lo muy importante que es el país escandinavo para ella.

Eso sí, al llegar a España, y sabiendo que no había disfrutado de sus vacaciones totalmente sola, la prensa ha decidido preguntarle sobre su viaje con Sebastián Yatra, a lo que ella ha respondido: “Muchas gracias, es que ya sabéis que yo prefiero no hablar de estas cosas. Lo siento. He cumplido 24 años, eso está muy bien”.

Y es que Aitana ya ha dicho varias veces que no le gusta compartir su vida privada públicamente, y es por eso que durante su viaje ambos han evitado compartir imágenes del mismo sitio.

Y siendo aún más exactos, solo Aitana ha publicado fotos, puesto que el cantante colombiano se ha abstenido completamente de compartir fotos de su viaje con sus seguidores. Pero por desgracia para ambos, algunos españoles que residen en Islandia, y que les atendieron, twitearon sobre los dos cantantes y su visita al país escandinavo, lo que provocó que se desvelara el secreto.