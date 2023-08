Aitana responde indignadísima sobre el caso Rubiales: más que contundente

La cantante se ha posicionado sobre la polémica que ha dado la vuelta al mundo "Me parece algo completamente horrible"

Desde el polémico beso forzado de Luis Rubiales a Jenni Hermoso infinidad de celebridades se han pronunciado sobre el caso Luis Rubiales, el tema ya ha trascendido nuestras fronteras porque medios de comunicación de todo el mundo se han hecho eco de la polémica. La última en hablar ha sido la cantante Aitana Ocaña.

Aitana se ha posicionado de forma contundente y tajante sobre la actuación de Luis Rubiales:

"Por supuesto que la hemos apoyado", ha afirmado haciendo referencia a Jennifer Hermoso tras lo sucedido hace unos días en la final de Mundial. "Me parece algo completamente horrible, que hayan sido campeonas del mundo, que eso es algo espectacular, y se esté hablando solamente de eso", declaró Aitana.

"Para mí es importante que se hable de eso para exponerlo y que no vuelva a pasar más. Que se hable abiertamente de esto y que se diga 'no es no', y que si no hay un 'sí' sigue siendo 'no'", continuó para finalmente añadir: "Ojalá estas cosas no vuelvan a pasar más", sentenció Aitana Ocaña al respecto del caso Luis Rubiales en México.