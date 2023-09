Aitana reacciona contra un padre de una fan que le llamó "asquerosa" por no hacerse una foto

La cantante fue la protagonista de la última emisión de este miércoles 20 de septiembre en 'El Hormiguero' Aitana acudía a los estudios de Atresmedia para asistir al programa, mientras que decenas de fans esperaban en la entrada para recibirla

Aitana Ocaña es una de las artistas más relevantes de la edición de 'Operación Triunfo 2017'. Pese a no ganar el concurso, la catalana está teniendo una de las trayectorias musicales más exitosas. La cantante fue la protagonista de la última emisión de este miércoles 20 de septiembre en 'El Hormiguero'.

Aitana acudía a los estudios de Atresmedia para asistir al programa, mientras que decenas de fans esperaban en la entrada para recibirla. Sin embargo, el buen ambiente se vio estropeado después de que uno de los padres de las seguidoras allí presentes le llamara "asquerosa", por no hacerse una foto de grupo.

La cantante no podía demorarse más tiempo, ya que debía empezar la grabación. Según explican algunos testimonios del suceso en redes sociales, la persona en cuestión le increpó con apelativos como "asquerosa" y "mierdera", delante de los allí presentas. Además, éste le acusaba diciéndole que "siempre haces lo mismo".

"Solo te pido que tengas un poco más de respeto", le contestaba Aitana. "Yo siempre que puedo me paro, solo pido que tengáis un poco más de respeto porque eso no está bien que lo digáis", seguía diciendo. "Yo siempre que alguien me pide una foto, siempre que estoy en la calle, se la hago. Jamás digo que no", terminaba diciendo. Finalmente, el padre terminó disculpándose y ella agradeciendolo. Poco después, la hija del individuo posaba entre lágrimas en la foto con su ídolo.