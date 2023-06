Aitana reacciona ante los comentarios de Eva González y Sebastián Yatra: "¿Tú qué tienes contra mí?"

Además de ser pareja, Sebastián Yatra y Aitana Ocaña son 'coaches' de 'La Voz Kids' junto con David Bisbal y Rosario La cantante catalana podría haber sentido celos por la conversación entre su pareja y la presentadora del concurso, Eva González

Además de ser pareja, Sebastián Yatra y Aitana Ocaña son 'coaches' de 'La Voz Kids' junto con David Bisbal y Rosario. Durante la última entrega del programa, los espectadores han podido ver un anecdótico momento en el que la cantante catalana podría haber sentido celos por la conversación entre su pareja y la presentadora del concurso, Eva González.

En la última emisión del programa los seguidores vivieron la primera noche de batallas. Los 'coach' tenían la obligación y responsabilidad de enfrentar a tres voces de su equipo, que interpretarían la misma canción, para después terminar de escoger una y eliminar las dos restantes. Los participantes que quedaran descartados, tenían la posibilidad de que el artista que pulsara primero el botón los pudiera repescar.

Durante la gala, el artista colombiano efectuó el último robo del que disponía. La presentadora, quiso recordarle en que situación se encontraba y Yatra le reprendía que se lo repitiera de nuevo. "¿Tú qué tienes contra mí?" decía Sebastián. "Yo que voy a tener contra ti, nada", respondía Eva.

"Si tú eres como un regalo en Navidad que llegó temprano", continuaba diciendo la presentadora, provocando las risas entre el público que reaccionaban al piropo. Sebastián Yatra se dirigió al centro del escenario, dónde estaba Eva, y le entregó la insignia de la P que tiene para sus concursantes. "Te doy la P de plagiadora porque eso es mío".

Eva González siguió con el juego. "¿Pero sabes qué pasa? Que como me gustas tanto... Me encantaría ser como tú", decía la presentadora. "Yo tengo una canción que dice yo quiero ser como tú", respondía Yatra, que empezó a cantar la canción hasta quedarse en blanco "se me olvidó el resto de la letra" decía nervioso. Mientras regresaba a su sitio, la presentadora comentaba si seguían con el concurso, a lo que Aitana contestó: "Hombre, estaría muy bien, sí". Un gesto que ha hecho que los espectadores del programa especulen sobre sus celos.