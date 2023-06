Aitana desata las risas con las preguntas del sexo y el dinero en 'La Resistencia': "Es una cosa súper divertida"

Aitana contestó a la clásica pregunta que se les hace a todos los invitados a 'La Resistencia' "No pasa nada, el sexo es una cosa súper divertida, magnífica, maravillosa", decía la cantante.

Esta no era la primera vez que Aitana aceptaba la invitación al famoso late night de Movistar +, de hecho es una de las invitadas recurrentes del programa que ya hemos podido ver en varias temporadas.

Pero en esta ocasión Broncano no solo ha querido preguntarle cuanto dinero tiene en el banco, una pregunta que no le hizo en la temporada pasada, sino que también ha vuelto a preguntarle una vez más sobre su vida sexual, una pregunta que el presentador gallego hace normalmente a sus invitados.

Y como esta no es la primera vez que Broncano le pregunta sobre sexo a Aitana esta le ha contestado rápidamente: "Si es que en realidad quieres saber esa", decía la cantante entre risas antes de que el presentador se justificara diciendo que él era un simple emisor de la gente, y que eso era lo que todo el mundo quería saber.

Ha sido entonces cuando él ha vuelto al tema del dinero. "Me he comprado otra casa, entonces no tengo tanto como la otra vez", ha confesado la ganadora de Operación Triunfo, antes de contar que ahora también tiene dos coches y que ya ha rayado uno.

Un saludo a todos los redactores de prensa rosa que estaban esperando este vídeo con @Aitanax respondiendo las Preguntas Clásicas™ pic.twitter.com/9zKHkxV7nu — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 8, 2023

"No tantas", decía Aitana cuando el presentador le ha vuelto a insistir sobre el sexo. Era justo después cuando ha intentado justificar su respuesta diciendo, entre risas, que este último mes no había visto tanto a cierta persona, de la que desconocemos la identidad, lo que ha dejado aún más intrigado a Broncano.

"En general me gusta...", confesaba la cantante sin terminar del todo su frase por no poder aguantarse la risa ante la situación, y justo después ha querido dejar claro que este tema tiene que tratarse con normalidad: "No pasa nada, el sexo es una cosa súper divertida, magnífica, maravillosa. No puede ser tabú, ni mucho menos", explicaba con la intención de dejar claro que a pesar de que este mes su vida sexual no ha estado muy activa, ella disfruta plenamente del sexo.