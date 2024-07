Este aire acondicionado no requiere instalación y cuesta menos de 10 euros: está en Carrefour

Una vez más, Carrefour nos vuelve a sorprender poniendo a la venta un dispositivo electrónico especialmente útil en periodos de ola de calor. En un momento en el que las temperaturas se dispararán por encima de los 40 grados en muchas ciudades del sur de España, ¿quién no va a querer un ventilador portátil que no requiere instalación alguna y que cuesta menos de 10 euros? Así es la oferta que ha puesto en marcha Carrefour, batiendo a la competencia.

Es importante señalar que este aire acondicionado portátil no se podrá encontrar en tiendas físicas y únicamente está disponible en el supermercado online. Que no sea impedimento para hacerte con un ventilador muy fácil de utilizar al no requerir de ningún tipo de instalación y contar únicamente con tres botones.

En cuanto a las valoraciones de parte de los usuarios, en la página de Carrefour puedes encontrar que este ventilador portátil pose 3,5/5 estrellas, una puntuación lo suficientemente elevada como para confiar en un producto que a día de hoy cuesta tan solo 9,99 euros, habiendo recibido un suculento descuento superior al 80% (su precio recomendado era de 59,95 euros).

Es pequeño, ofrece un diseño minimalista de color blanco y elementos grises y posee una conexión USB que le concede la electricidad que necesita para funcionar. Además, su función para purificar el aire es muy interesante para personas alérgicas.