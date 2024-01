El agricultor que adelantó la subida del aceite de oliva lanza otro preocupante aviso: "Es duro hasta escribirlo"

El precio del aceite de oliva se aproxima cada vez más a 10 euros el litro, convirtiendo a este producto esencial de nuestras cocinas, en verdadero oro líquido. Sin embargo, la situación podría empeorar aún más según lo que explica el mismo agricultor que ya advirtió de la primera escalada de precios: Daniel Trenado, tambien consultor agrícola, explica en su cuenta de X qué va a ocurrir de cara a los próximos meses.

2024 empezó con una reserva de aceite que sobra de una campaña a otra ("enlace") de 247.000 tonleadas, cantidad que se necesita para estabilizar el mercado desde que termina la campaña (finales de septiembre) hasta que empieza a haber aceite fresco (diciembre). Sin embargo, en octubre se produjeron varias olas de calor que destruyeron la mayor parte de la producción de aceite por parte del fruto. Así lo explica Daniel Trenado:

"La aceituna maduró muy pronto y con poco rendimiento graso". Si bien la situación mejoró en noviembre porque los datos de producción fueron mejores de lo esperado, esto significa que "este año se ha adelantado mucho la cosecha. Así, viendo datos de producción acumulada de octubre y noviembre, podemos ver hasta un 31% más de producción que el pasado año".

Esto que parece positivo, ya que la situación se mantuvo en diciembre y enero, aunque no tanto lo hará en febrero, se contrapone con el aumento en el precio del aceite de oliva que anticipa el experto, alcanzando o superando los 12 euros el litro de cara a los próximos meses; no producirán en enero por lo que en 2024 no habrá suficiente aceite para satisfacer la demanda: "los precios van a subir para expulsar consumidores del mercado (es duro hasta escribirlo) y que bajen las ventas, de modo que no nos quedemos sin stock a medio año".