Agosto es el mejor mes según el horóscopo: así estará cada signo del zodiaco

Así dice el horóscopo que será tu mes de agosto

Además de ser el mes en el que muchos nos vamos de vacaciones, agosto de 2023 es el mejor mes según el horóscopo gracias a un factor que pocos conocen: la superluna de esturión, un evento astronómico que ocurre varias veces al año y que el 1 de agosto provocó que la iluminación nocturna sea hasta un 30% superior a la normal. ¿Qué dice el horóscopo sobre cada signo del zodiaco?

Aries : encontrarán personas que sean compatibles con ellos.

: encontrarán personas que sean compatibles con ellos. Géminis : tienen que dar un paso adelante para acabar con tus estudios o para empezar una nueva educativa o empresarial.

: tienen que dar un paso adelante para acabar con tus estudios o para empezar una nueva educativa o empresarial. Leo : soluciona los problemas que tengas con tu pareja, en caso de tenerlos, y ponte objetivos personales.

: soluciona los problemas que tengas con tu pareja, en caso de tenerlos, y ponte objetivos personales. Capricornio: tienes oportunidad de generar ingresos, en forma de ahorro.

El resto de signos del zodiaco, si bien no estarán bendecidos por la superluna de esturión, se pueden beneficiar de la época estival y de todo lo bueno que aporta: estabilidad meteorologíca, tiempo libre, reuniones con amigos y familiares, etc. Aprovechad para hacer todo lo que os plaza, y no dejéis nada por hacer, porque hay que vivir el momento como nunca. Es imposible saber qué te ocurrira en un futuro a corto o medio plazo.