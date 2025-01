Ágatha Ruiz de la Prada, sobre las amenazas que ha recibido: "Ha sido una semana horrible"

En los últimos días, Ágatha Ruiz de la Prada, reconocida diseñadora de moda española, se ha visto envuelta en una polémica debido a unas desafortunadas declaraciones que realizó, ofendiendo a la comunidad gitana en el proceso. Tras decir que estaba viviendo "como una gitana" ya que no tenía "ni cocina, ni luces, ni lavabos o sofás", incluso personalidades reconocidas como Lolita o Pitilingo han criticado sus palabras, lo cual la ha llevado a pedir disculpas.

No obstante, pedir perdón no ha sido suficiente, ya que Ágatha ha sido objeto de múltiples amenazas en los últimos días. "Pido disculpas a las personas que se han sentido ofendidas al decir una frase hecha y absurda en el programa de Telecinco 'Fiesta'. Nada más lejos de mi intención que ofender al pueblo gitano, por el que tengo una profunda admiración, respecto y cariño", señaló, antes de proceder a contar sus experiencias.

"Ha sido una semana horrible. Todo esto empezó tontamente, aquí en Telecinco. He recibido amenazas estos días, me he sentido superdesprotegida estos días. El otro día tuve que comer en mi estudio, por primera vez en mucho tiempo, porque no me atrevía a salir de la tienda, todo lleno de periodistas", continuó, asegurando que ha sentido miedo y terror.

"Me viene la directora de la tienda corriendo y me dice ha llamado un señor, que dice que es 'el jefe de los gitanos', y ha dicho que vienen 40 gitanos a quemarte la tienda. De repente, me calmé y le llamé. Y oye, el tío más simpático que has visto en tu vida", sentenció.