¿Qué hago si tengo un Agapornis con la nueva Ley de Bienestar Animal?

La Ley de Bienestar Animal es la primera ley en materia de protección animal en España

La Ley de Bienestar Animal entró en vigor el pasado 29 de septiembre de 2023 introduciendo numerosos cambios a la hora de tener una mascota en casa. Por ejemplo, a partir de ahora es obligatorio identificar a perros, gatos y hurones, esterilizar a los gatos antes de los 6 meses y comunicar la posesión de algunos animales para registrarlos de forma legal.

Esta norma es la primera que se adopta en España en materia de protección animal, lo cual supone un gran paso adelante para garantizar la seguridad no solo de nuestras mascotas, también de las personas que nos rodean. Eso sí, la ley genera muchas preguntas, como por ejemplo, ¿es posible tener un agaporni en casa como se permitía hasta la fecha? ¿O este animal está 'prohibido'?

La respuesta se encuentra en un listado positivo de animales que podemos tener como mascota, pero que aún no se ha creado. Cuando entró en vigor la ley, solo se engloban como animales de compañía o mascotas a perros, gatos y hurones. Eso sí, no quiere decir que otros animales no puedan ser considerados como mascotas.

En los próximos dos años, expertos empezarán a analizar qué especies cumplen las condiciones para ser mascotas en casa:

Deben ser sencillas de mantener en cautividad.

Han de tener un alojamiento propio.

El mantenimiento y el cuidado ha de ser adecuado.

No pueden ser especies protegidas o invasoras.

No pueden suponer un peligro para la salud o seguridad.

De esta forma, ahora mismo no te multarán por tener un agaporni en casa, aunque como toda ave psitácida y exótica, deberás tener su documentación en regla.