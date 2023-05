Los aficionados del Arsenal quieren que Kim Kardashian no vuelva a pisar el Emirates

Algunos aficionados de los gunners culpan a la empresaria de no haberse podido llevar la Premier League “Prohibidle la entrada al estadio”

Como bien sabréis muchos de vosotros, el Manchester City ya es campeón de la actual temporada en Premier League, y el equipo de Guardiola se dispondrá muy pronto a intentar ganar también la Champions League en una final que los enfrentará al Inter de Milán.

Centrándonos en su victoria liguera, cabe mencionar que el City fue campeón incluso antes de jugar su partido el pasado fin de semana contra el Chelsea, ya que el Arsenal, el que era su gran competidor, perdió ante el Nottingham Forest.

Ahora bien, para los aficionados gunners la culpa no es ni de su equipo ni siquiera del propio Manchester City, sino que culpan a Kim Kardashian por no haber ganado el título. Sí, esto es bastante surrealista y descabellado, pero son varios los aficionados que han expresado su pesar en las redes sociales por la denominada maldición Kardashian, ya que el equipo dirigido por Mikel Arteta tenía ocho puntos de ventaja en la cima de la clasificación en marzo antes de que la estadounidense visitara el Emirates para ver un partido.

Concretamente, Kim Kardashian visitó el Emirates, el estadio del Arsenal, junto a su hijo Saint para ver al Arsenal enfrentarse al Sporting de Lisboa en Europa League. En ese partido, como imaginaréis, los gunners quedaron eliminados de la competición europea.

Luego, el club londinense consiguió dos victorias para apaciguar los ánimos, pero más tarde acabaron llegando tres empates seguidos y una derrota frente al Manchester City, su mayor rival por la Premier que al final se han acabado llevando los jugadores entrenados por Pep Guardiola. Asimismo, después de esa serie de malos resultados, los dos últimos partidos han sido incapaces de marcar y se han saldado con otras dos derrotas que han servido la Premier en bandeja al City.

Kim Kardashian and family watched Arsenal's #UEL loss against Sporting at The Emirates on March 16...



The Gunners record since:



4 wins, 3 draws, 3 losses - 2 trophies lost.



Curse? 👀 pic.twitter.com/xD4AYaL0gy