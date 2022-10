Un aficionado logra un posado perfecto durante un mate en un partido de los Bulls y se vuelve viral

Sucedió durante el partido de pretemporada que enfrentó a los Bulls contra los Nuggets Alex Caruso fue el autor del mate

Sucedió durante el partido de pretemporada que enfrentó a los Bulls contra los Nuggets. Alex Caruso roba un balón y sale a la contra, se va solo contra la canasta ante la mirada de Murray... y de repente sucedió.

Un aficionado, cerveza en mano, se levanta de su asiento durante el mate para posar de espaldas a la jugada. La cámara lateral de la pista capta el momento dejando una imagen que ni ensayándola hubiera quedado tan bien.

Twitter, help us find this fan 😂😂😂 pic.twitter.com/X8CimQ2uCy