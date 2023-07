El aeropuerto de Barcelona-El Prat inaugura tres nuevos espacios para mascotas

Disfrutar de las vacaciones junto a nuestras mascotas puede resultar complicado sin espacios habilitados El aeropuerto de El Prat-Josep Tarradellas ha querido mejorar en este aspecto y abrir tres nuevas zonas donde los animales puedan descansar.

Disfrutar de las vacaciones junto a nuestras mascotas puede resultar complicado. Y no, no porque estas puedan producirte molestias, sino porque los espacios no suelen estar habilitados. Es por ello, que el aeropuerto de El Prat-Josep Tarradellas ha querido mejorar en este aspecto y abrir tres nuevos espacios donde los animales puedan descansar.

Estas zonas están determinadas para mascotas y equipadas con césped artificial, fuentes de agua con grifos a dos niveles para diferentes tamaños. También cuenta con papelera para las deposiciones y bolardos donde se puedan atar las correas. Como puedes ver, estos espacios cuentan con todo lo necesario para esperar con tu mascota.

Los tres espacios están ubicados en diferentes zonas. Uno de ellos se encuentra en la acera exterior de la zona de salidas de la Terminal T1. La segunda está en la terraza sur de la zona de embarque de la misma terminal. Por último, la tercera zona para mascotas está en el vial exterior de la Terminal T2, entre la T2A y T2B.

Estos nuevos espacios se añaden al que ya había para mascotar y estaba situado en la terraza exterior de la Terminal 2. Esta era la única zona para mascotas y seguirá activa, se encuentra al lado de las puertas de embarque S y cuenta con el mismo equipamiento que las nuevas.