La AEMET destroza el método de 'Las Cabañuelas' de Jorge Rey: Esto es lo que han dicho

Lo ha hecho público en su perfil de Twitter Jorge Rey es uno de los meteorólogos de moda

La AEMET ha cargado con dureza contra Jorge Rey, uno de los meteorólogos más reconocidos de nuestro país. La asociación de meteorología, además ha cargado contra la gente que confía en estos métodos a los que llama pseudociencia.

Durante el invierno de 2021, el joven Jorge Rey alcanzó la fama al predecir la llegada del temporal 'Filomena' a España. Para ello, utilizó las cabañuelas, un método ancestral de pronóstico del tiempo basado en la observación de la naturaleza. Desde ese momento, acumula miles de seguidores en sus redes sociales.

Jorge Rey, un joven de Burgos apasionado por la meteorología, emite sus pronósticos semanales desde la Organización Meteorológica Tradicional y también tiene su propio canal de YouTube. En su última publicación, colaboró con Pablo Ochera, quien anunció el fin de la sequía a través de un peculiar método.

El colaborador de Jorge Rey ha notado que "en mi área, las hormigas están extrayendo tierra frenéticamente de sus hormigueros". Basándose en esto, estima que "en unas tres o cuatro semanas, como máximo, habrá una gota fría o DANA". Esta es la predicción de las hormigas respecto a la lluvia.



| Sport

La AEMET no ha tenido piedad: "Ante diversas informaciones de medios anunciando el fin de la sequía en unos pocos días, queremos indicar que aún no se contempla ese escenario a corto plazo. Recordamos este hilo sobre la importancia de no usar métodos de predicción sin base científica" comenzaba el comunicado.

"Pedimos a los medios que eviten informar sobre predicciones meteorológicas basadas en pseudociencias, especialmente en temas tan importantes y preocupantes para la sociedad como la sequía. Informaciones imprecisas y equivocadas pueden generar desconfianza en la ciudadanía" decían en su cuenta de Twitter.

🧵Ante diversas informaciones de medios anunciando el fin de la sequía en unos pocos días, queremos indicar que aún no se contempla ese escenario a corto plazo. Recordamos este hilo sobre la importancia de no usar métodos de predicción sin base científica https://t.co/SBug9bZcI0 — AEMET (@AEMET_Esp) April 20, 2023

Sobre las predicciones han querido puntualizar que "la atmósfera, especialmente en una estación de transición como la primavera, se vuelve más impredecible al aumentar el periodo de predicción, por lo que habrá que estar atento a las últimas predicciones".

"Recuerda que es importante ampliar y actualizar la información con las predicciones de corto, medio y largo plazo que AEMET emite. En este hilo os hemos informado sobre los últimos escenarios en cuanto a predicciones sobre precipitación. Las predicciones de AEMET son elaboradas por cualificados especialistas, basándose en informaciones que tienen detrás un gran desarrollo científico y tecnológico" sentenciaban.

Duras críticas tras el comunicado

Los fans de Jorge Rey no han tardado en responder a la AEMET. También se han sumado a las críticas los 'conspiranoicos', que atribuyen los fallos de la AEMET a un plan organizado contra no se sabe muy bien que.

Donde esté Jorge Rey y sus hormigas que se quite la ciencia. — Cecinero🦁🇺🇦🇵🇸 (@Maesleones74) April 20, 2023

jajajja. Hará el tiempo que les salga el nabo a los que orquestan todo el plandemio climático, usando geoingeniería, chemtrails, haarp, destrozando presas... — Raul Miralles (@RaulMiralles4) April 20, 2023

Va a ser ahora que solo vosotros sabeis hacer una predicción y lo demás son bulos??



Sabed que sois sospechosos a los ojos de la gente. — Otro tipo cabreado - Quis ut Deus? (@Cobalto83030716) April 20, 2023

La asociación siempre ha mantenido que desde AEMET hablan "del complejo proceso científico y técnico en que se basa el método de elaboración de la predicción moderna del tiempo" y que "nada tiene que ver con otros métodos, que pueden tener su arraigo e interés cultural, pero que carecen de base científica".