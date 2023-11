La adorable coleta que le hacen a este beagle para beber agua ¡No te lo pierdas!

Las largas orejas son uno de los elementos que hacen únicos a los beagles El video ha encantado a los usuarios

Los beagle son conocidos por ser amigables, muy curiosos y estar llenos de energía, y uno de los elementos que los hacen únicos son sus largas orejas. Desde cachorros, esta raza tiene unas grandes orejas que los convierten en cachorros adorables, pero a veces, al ser tan pequeños no saben que hacer con ellas.

Es justo el caso de este perrito que no ha tardado en hacerse viral en las redes: un cachorro de beagle que necesita ayuda al beber agua, porque no para de mojarse las orejas.

Al ser tan pequeño no es capaz de beber solo y su dueña necesita hacerle una coleta con las orejas para que no se moje. Una reacción que ha enternecido a los usuarios de TikTok: "Mi perro es un beagle también y cuando se le mojan las orejas, todo se queda mojado" decía una usuaria entre risas. El video ya se ha hecho viral acumulando 26.000 me gustas para este tierno cachorro de beagle.