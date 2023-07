¡Adiós a la etiqueta "0 emisiones" de la DGT! Estos coches podrían quitársela

El pasado año 2022 hubo un total de 1.145 fallecidos en las carreteras La DGT quiere ponerse más severa con algunas normas

La Dirección General de Tráfico nunca ha bajado la guardia para aumentar la seguridad de los conductores y peatones. Las cifras de mortandad en las carreteras son todavía demasiado altas, y pese a las medidas implantadas para reducirlas, sin ir más lejos el año pasado, 2022, se cerró con un cinco por ciento más de fallecidos (1.145 en total).

Acabar con esta sangría de vidas es el objetivo número uno de la reciente reforma de la Ley de Tráfico. Y como ya ha comprobado el departamento dependiente del Ministerio de Interior, una de las herramientas más efectivas para conseguirlo son las sanciones económicas y la pérdida de puntos del carné de conducir.

La mayoría de los conductores temen a las multas por exceso de velocidad, las más comunes, y las más cuantiosas también. En algunos casos estas sanciones conllevan otros efectos, como la retirada del permiso de conducir durante un tiempo.

Zonas de bajas emisiones

Desde hace tiempo, la mayoría de las grandes ciudades españolas cuentan con un sistema de regulación de tráfico que pretende reducir las emisiones de los vehículos -en la medida de lo posible- de cara a mejorar las condiciones del entorno y luchar contra el cambio climático.

Se trata de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y seguro que has oído hablar de ellas o vives cerca de una. Estas zonas básicamente te afectan a la hora de circular con tu vehículo, ya que si no cuenta con una etiqueta determinada tu coche no podrá ni acercarse a las ZBE y en caso de hacerlo, la multa a la que te enfrentas es de 200 euros.

Las etiquetas de la DGT

La cuantía de esta multa se debe a que es considerada una infracción grave, y los ayuntamientos pueden multarte a través de cámaras que leen las matrículas de los vehículos y que son usadas para regular el tráfico.

Lo más probable es que tu coche cuente con una de estas pegatinas que determinan qué tipo de vehículo es, pero debes diferenciar entre las distintas etiquetas que existen para saber en qué lugares puedes o no circular:

Etiqueta B (Amarilla) : Vehículos de gasolina matriculados desde el 1 de enero de 2001 y diésel desde 2006.

: Vehículos de gasolina matriculados desde el 1 de enero de 2001 y diésel desde 2006. Etiqueta C (Verde) : Vehículos de gasolina desde 2006 y diésel desde septiembre de 2015.

: Vehículos de gasolina desde 2006 y diésel desde septiembre de 2015. Etiqueta Eco (Azul y verde) : Vehículos híbridos, híbridos enchufables y de gas.

: Vehículos híbridos, híbridos enchufables y de gas. Etiqueta 0 emisiones (Azul): Vehículos eléctricos

Estas nuevas medidas afectarán a aquellos vehículos que no consigan hacer al menos 90 kilómetros en modo 100% eléctrico, ya que la pegatina “0 emisiones” se otorgará únicamente a los eléctricos al completo o a los híbridos enchufables que superen el kilometraje ya mencionado.

No obstante, no debes preocuparte si tu coche no cumple estas condiciones, pues esta nueva normativa sólo se aplicará a los vehículos nuevos, no a aquellos que ya están circulando por las carreteras españolas.

Las nuevas multas de 2023

La nueva ley introduce nuevas multas y endurece otras sanciones. Eso sí, el baremo de las infracciones se mantiene igual: las leves se castigan con multa de hasta 100 euros; las graves, con multa de 200 euros, y las muy graves, con multa de 500 euros.

MUY GRAVES (multa de 500 euros)

Usar dispositivos de intercomunicación no autorizados en exámenes para obtener o recuperar el carné de conducir .

no autorizados en para obtener o recuperar el . Arrojar a la vía objetos que puedan producir incendios o accidentes

que puedan producir o Incumplir las normas sobre auxilio en las vías públicas y sobre el uso de alcoholímetros antiarranque.

GRAVES (200 euros)

Parar o estacionar en carriles o vías ciclistas

o en o vías Llevar en el vehículo mecanismos de detección de radares o cinemómetros . En otras palabras, basta simplemente con tenerlos.

. En otras palabras, basta simplemente con tenerlos. Conducir teniendo el permiso suspendido como medida cautelar

como medida cautelar Que motoristas o ciclistas usen el teléfono móvil sujetándolo con una mano o ajustándolo entre la cabeza y el casco.

INFRACCIONES LEVES (hasta 100 euros de multa)

Incumplir la obligación de estar "en todo momento" en condiciones de controlar el vehículo.

de controlar el vehículo. Que los ciclistas incumplan normas de seguridad vial que no sean graves o muy graves.