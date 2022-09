¿Adelgaza realmente el limón? ¿O es otro mito más?

No, un vaso de agua con limón no ayuda a adelgazar, pese a que aporta pocas calorías "No tiene ninguna propiedad adelgazante", explica Alfonso Vidal para La Voz de Galicia

Hay muchos mitos en alimentación que conviene aclarar cuanto antes para no seguir cayendo en errores. Uno de ellos hace referencia a las supuestas propiedades adelgazantes que tiene el limón, una fruta cítrica que se utiliza en ocasiones como complemento de carnes y pescados, y que durante años ha sido protagonista de una receta muy peculiar. ¿Es cierto que adelgaza beber un baso de agua con limón?Alfonso Vidal, endocrino del Chuac, aclarar para La voz de Galicia que "el limón no adelgaza. Es un cítrico que tiene algo de aporte de hidratos de carbono, pero en sí no tiene ninguna propiedad adelgazante especial". La frita, como tal, "no es adelgazante. Si en lugar de comer o ingerir una bebida azucarada, tomas agua con limón, engordarás menos, pero no tiene un efecto beneficioso especial".

También está de acuerdo la nutricionista Fátima Branco: "el limón ayuda a reducir el ácido úrico, pero no quema la grasa". Por lo tanto, aunque no es negativo si se ingiere sin azúcares añadidos, el limón no tiene ninguna propiedad adelgazante especial que lo convierta en una fruta esencial para muchas dietas.