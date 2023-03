Adela González ha tenido un programa complicado en 'Sálvame' tras la noticia de Ana Obregón

Sálvame ha tenido mucho cuidado tratando la noticia de Ana Obregón teniendo a Adela en el programa "Estoy segura de que ella sabe que ese bebé no va a mitigar el dolor y el vacío que tiene", afirmaba la colaboradora

Como es lógico y era de esperar, 'Sálvame' sigue muy de cerca la nueva situación de Ana Obregón. De hecho, con el inicio del programa, el que tuvo lugar en el día de ayer en Telecinco, el presentador les pedía un titular a sus compañeros para definir la sorprendente noticia, por decirlo de alguna forma. Todos esos titulares fueron positivos, según parece. Ahora bien, no todos fueron así exactamente.

Concretamente, Adela González decía lo siguiente: "Estoy segura de que ella sabe que ese bebé no va a mitigar el dolor y el vacío que tiene". Estas primeras palabras ya dejaban intuir el rumbo de los argumentos de la copresentadora del polémico espacio de Telecinco. La cosa no quedaba ahí, y más adelante en el programa conducido por Jorge Javier Vázquez, se profundizaba más sobre la nueva maternidad de Obregón.

De hecho, el presentador mostró su preocupación, diciendo lo siguiente a su compañera: "Adela, sé que para ti es un programa muy complicado. Inevitablemente, vamos a tener que hacer referencias...", dejando en duda a muchos espectadores. Hay que recordar entonces que la periodista perdió a su hija de 8 años en mayo del 2020 al padecer el mismo tipo de cáncer que Álex Lequio, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio.

González tomaba entonces el turno de palabra: "Solo quiero pensar que Ana, que me consta que ha sido tratada por un experto o una experta, sabe las implicaciones que esto tiene, aunque ahora ve la luz. Y las que puede tener para esa niña. Va a tener todas las vidas del mundo para gastar todo el dinero que tiene, pero emocionalmente va a ser muy complicado vivir sabiendo que de alguna manera tú has aportado luz, pero que casi has llegado para tapar un hueco que es imposible de tapar".

"Las circunstancias y la edad... me hacen pensar más en la niña que en Ana", añadía. Jorge Javier, se dirigía entonces a ella, pero antes de decir nada, Adela le avisaba: "No sé lo que me vas a preguntar, pero no voy a contestar", momento en el que él se veía obligado a decir que no era nada íntimo sobre su caso, pero que cuando lo creyera necesario, cortara.

De hecho esas preguntas eran sobre casos ajenos y cómo las personas que deciden volver a tener más hijos tras perder uno, lo afrontan: "Estoy segura de que las mujeres que se quedan embarazadas saben que ese hijo no va a suplir al perdido", respondía ella. Cabe mencionar que el equipo de Sálvame fue bastante respetuoso con la colaborado no sacando su situación personal, aunque al final es imposible que todo el tema de Ana Obregón no le recordase a ello, por desgracia.