Adara Molinero revela en 'Supervivientes 2023' el motivo de su ruptura con Rodri Fuentes

Cuando 'Supervivientes 2023' se encuentra en su etapa final, Adara Molinero ha decidido revelar detalles de su vida privada, a diferencia que el resto del concurso. Durante la gala del pasado martes, la participante se tuvo que enfrentar al puente de las emociones, una prueba en la que no ha podido evitar mostrar sus sentimientos.

Adara Molinero se subió a los peldaños del concurso y ha revelado detalles sobre la relación con su padre, los problemas en su infancia, la faceta de su madre e incluso su vida amorosa. Adara Molinero y Rodri Fuentes terminaron su relación antes de empezar el concurso. La relación tuvo varias ida y vueltas, pero siempre termina saliendo a flote, hasta que llegó la última oportunidad.

La concursante hizo una revelación sobre el puente de las emociones. Cuando Adara ha llegado al peldaño del amor, ha comentado que "la palabra 'amor' es algo que he ido buscando siempre. Amor es lo que he ido buscando siempre y no me he dado cuenta de que el amor me lo podía dar yo a mí misma. Los buscaba y lo buscaba y me hacía muchísimo daño. Me lo tengo que dar yo, no me lo tiene que dar nadie".

Además, Adara también se ha abierto en canal con sus compañeros sobre como fue su relación con Rodri Fuertes. "Lo que sentía por él era adicción, era como una droga. Quien lo haya vivido, sabe que es una locura". También seguía profundizando con que "sientes que si no estás con esa persona te mueres. Te das cuenta, pero no puedes salir. Le quiero mucho, le quiero muchísimo y le voy a querer siempre. Pero merecemos ser felices cada uno por nuestro lado. Si no has vivido algo así, no lo entiendes. Jamás en mi vida me había pasado algo así. Sufres mucho".