Acusan de tongo a 'Supervivientes': "Por mucho que llamabas y muchas votaciones, luego no ganas"

La que fue la segunda finalista en el año 2006 ha hablado sobre lo que ocurrió en esa edición Ella es Verónica Romero, que también fue concursante en 'Operación Triunfo'

Como bien sabéis, 'Supervivientes 2023' sigue en marcha en Telecinco y cada semana nos deja con muchas novedades que os contamos aquí, por supuesto. Ahora bien, la última noticia que ha surgido sobre el reality de Mediaset tiene que ver con una de las ediciones de hace ya unos cuantos años. Concretamente, esta habla de la de 2006, ya que una de las finalistas de ese año no ha dudado en arremeter contra el programa.

Seguramente, muchos ni os acordaréis de cómo acabó la mencionada edición de 2006, pero cabe mencionar que esta noticia está protagonizada por quien quedó segunda en 'Supervivientes', por detrás de Carmen Russo, que ganó en ese año.

Verónica Romero, segunda finalista de 'Supervivientes 2006' y concursante de 'Operación Triunfo', se ha pronunciado sobre su paso por el concurso en 'La red room', el videopodcast de Malbert para Podimo.

La cantante ha cuestionado su segunda posición en el reality y ha pronunciado claramente lo que cree que sucedió: "¡Tongo!". En este punto, Verónica Romero tiraba de ironía para entender que había recibido incluso más votos que la que se llevó el premio grande del concurso, Carmen Russo: "Yo con muchos fans y muchas votaciones... Por mucho que llamabas y muchas votaciones, luego no ganas. No sé, no se sabe por qué".

Verónica participó en la temporada en la que el programa regresaba a Telecinco tras varias ediciones en Antena 3. Además, la finalista que ahora arremete contra el formato, compartió edición con personalidades como Marlène Mourreau, Marta Valverde, Pipi Estrada o Verónica Hidalgo.

En el programa de Malbert, la cantante también ha tratado otros temas como su llegada al grupo musical 'Fórmula abierta', su paso por 'Operación Triunfo' o la no relación con Chenoa y otros compañeros de edición.