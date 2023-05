La comparación del cantante de Croacia con Chelo García Cortés que ha hecho estallar las redes

La puesta en escena de los croatas ha sido tan llamativa que no ha pasado desapercibida en redes "No os lo puedo explicar pero el cantante de Croacia es..."

Como bien sabéis, ya se están llevando a cabo las votaciones en Eurovisión 2023 y, pase lo que pase, nos llevamos a casa una más que gran actuación de nuestra representante Blanca Paloma. Ahora bien, esta edición que se está celebrando en Liverpool, Reino Unido, además de grandes actuaciones, también nos está dejando con momentos de lo más peculiares, algo que suele pasar en cada una de las ediciones, como bien sabréis los espectadores habituales de este festival, uno de los más importantes a nivel europeo y mundial.

En este post os vamos a hablar del grupo Let 3, el grupo representante de Croacia en esta presente edición, que nos ha dejado con una actuación de lo más polémica, aunque también de lo más curiosa gracias a su puesta en escena, que difícilmente os habrá dejado indiferentes. La canción del grupo croata, Mama SC!, es una crítica a las guerras y, en concreto, a la invasión de Putin sobre Ucrania.

Esto queda claro viendo su actuación, la cual han acompañado con unas vestimentas y unas caracterizaciones de lo más llamativas.

De hecho, su cantante no ha pasado desapercibido en las redes sociales y los usuarios no han dudado en hacer algunas comparativas y afirmaciones, todas ellas en tono de humor, sobre él. Una de las más llamativas ha sido la que ha realizado la usuaria, llamada @ramonicahall1 en Twitter, que sugiere que el cantante de Let 3 es realmente otra persona.

no os lo puedo explicar pero el cantante de croacia es chelo garcía cortes disfrazada de freddy mercury #Eurovision2023 pic.twitter.com/adCHWT0y6K — alba (@ramonicahall1) 13 de mayo de 2023

"No os lo puedo explicar pero el cantante de Croacia es Chelo García cortes disfrazada de Freddy Mercury", decía, en tono humorístico, la mencionada usuaria de Twitter. Sin duda alguna, el parecido no está para nada mal escogido, la verdad. Ahora bien, también tiene cierto parecido a Cabronazi, como bien habréis averiguado a estas alturas.