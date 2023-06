Esta era la actriz que se ocultaba bajo el disfraz de cupcake en el último programa de 'Mask Singer'

Nadie se esperaba quién sería realmente la que se escondía tras la máscara Para los investigadores del programa no ha sido tarea fácil descubrirlo

En el último programa de 'Mask Singer', un cupcake gigante hizo acto de aparición en el escenario principal para cantar varias canciones, como es costumbre en el programa. Tras la actuación de algunas canciones, entre las que se encontraba 'Barbie Girl', los investigadores del programa tenían que adivinar quién se escondía en realidad debajo de un disfraz tan dulce como ese, y la verdad es que de primeras no fue tarea fácil.

Llegado cierto momento del programa, la misteriosa cupcake ha tenido que enfrentarse al famoso juego de 'Verdad o Mentira', en el que se ha visto obligada a contar dos mentiras y solo una verdad. "He desfilado en pasarelas"; "sólo uno de los investigadores me sigue en redes sociales"; y "pertenezco a la realeza", decía la artista para dar aún más pistas sobre su verdadera identidad a los investigadores, aunque solo una de estas afirmaciones era verdadera.

Tras un breve debate entre los investigadores para tratar de adivinar quién era realmente ese cupcake, estos decidieron utilizar el 'Delatador', lo que obliga al participante que se esonde tras el disfraz a revelar su identidad en algún momento del programa. Así ha sido como el cupcake se ha quitado la máscara y pudimos ver que realmente su verdadera identidad era Ana milán. La mayoría de investigadores acertaron, aunque Javier Ambrossi se había decantado por Samantha Hudson.

"Qué bien me lo he pasado. La oportunidad de observar sin ser observado. Yo decía, entro en terreno minado: los Javis, Mónica, la hemos liado, y Arturo. Yo decía, no respires", confesaba Ana Milán después de que se descubriera su tapadera. Y es que a pesar de jugar al despiste durante su actuación usando gestos que pudiesen confundir a los investigadores, estos han podido descubrir la verdadera identidad bajo el disfraz una vez más.