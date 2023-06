Una de las actrices más icónicas de 'La que se avecina' abandona la serie

'La que se avecina' se ha convertido en una de las series más longevas y exitosas de la televisión española Acumula más de trece temporadas y además, los directores han asegurado dos temporadas más

'La que se avecina' se ha convertido en una de las series más longevas y exitosas de la televisión española. Acumula más de trece temporadas y además, los directores han asegurado dos temporadas más. La penúltima ya está en rodaje y la última se grabará el año que viene.

Durante toda la trayectoria audiovisual de esta serie, han sido muchos los actores y actrices que han pasado por algunos de sus episodios y temporadas. Por otro lado, también son numerosos los que ya han abandonado la serie, como es lógico. Ahora, una de las actrices que lleva desde el comienzo parece abandonar la serie.

Después de dieciséis años, apareciendo en el episodio piloto, Carlota Boza ha anunciado que no tardará en dejar la serie. La propia actriz lo ha reconocido cuando le preguntaron en una entrevista sobre su continuidad en la producción de Mediaset: "No, a mí me queda un telediario".

Además, también dio una curiosa respuesta cuando le preguntaron sobre si recordaba una anécdota del rodaje, no ha sabido decir un ejemplo. "Así ahora mismo no recuerdo ninguna". Carlota Boza debutó con tan solo seis años, interpretando a Carlota Rivas, la hija de Amador y Maite.