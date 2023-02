Acertijos lógicos: ¿Eres capaz de resolver el acertijo del vendedor?

No hay nada más satisfactorio que poder resolver un acertijo de este tipo SPORT te propone este curioso acertijo nuevo para poner a prueba tu mente

No hay nada más satisfactorio que poder resolver un acertijo lógico. Miles de personas se lanzan cada día en búsqueda de nuevos retos para poner a prueba su ingenio y perspicacia. Por eso SPORT te trae esta pregunta.

El hombre que lo vendió no lo quería. El hombre que lo compró no lo necesitaba. El hombre que lo usó no lo conocía. Tómate tu tiempo, si alguna vez ya lo habías leído te recomendamos que busques en SPORT otros ejercicios mentales de este estilo.

¿Cuál es la solución?

RESPUESTA: Un ataud. No te preocupes, no todo el mundo es capaz de adivinarlo a la primera pese a que con la respuesta pueda parecer algo muy lógico.

