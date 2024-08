El abogado de Edwin Arrieta responde a la más reciente polémica del caso Daniel Sancho

El pasado agosto de 2023, el mundo quedó conmocionado con el asesinato de Edwin Arrieta, un cirujano colombiano, en Tailandia, donde se encontraba por motivos turísticos. Un año después, Daniel Sancho, acusado del homicidio e hijo del actor español Rodolfo Sancho, se encuentra tan solo a días de recibir su sentencia, pero las polémicas no paran de llegar.

La más reciente, específicamente, tiene que ver con la aparente plastificación del bungaló que Sancho habría realizado en aras de esconder el rastro del infame acto. Ante esta posibilidad, Juan Gonzalo Ospina, abogado de los Arrieta en España, ha compartido una valoración, en la que señala que "no he leído esa información en el sumario", sin embargo, se fía del testimonio de Two Yupa, colaboradora tailandesa del programa Espejo Público, quien así lo dejó caer en el canal de YouTube llamado 'Triun Arts'.

"Two Yupa es una persona sensata, a quien he tenido la oportunidad de conocer de referencia y si lo ha dicho, estoy convencido de que no va a hacer una manifestación sin que esté amparada en un fundamento", compartió Ospina. Pese a ello, el abogado desea ser riguroso respecto a la situación, de manera que no se ve en la capacidad de confirmarlo tajantemente.

En cualquier caso, solo días nos separan de conocer la sentencia del juez del Tribunal de la Corte Provincial de Koh Samui, en Tailandia, sobre Daniel Sancho, donde se espera finalmente dar culmen a todos estos meses de investigaciones del homicidio de Edwin Arrieta.