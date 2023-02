Las 5 razones por las que puedes perder la pensión de viudedad en 2023

Esta pensión también sube un 8,5% como el resto de pensiones Contraer un nuevo matrimonio o el fallecimiento, motivos por los que se pierde

La pensión de viudedad es un importante alivio económico para muchas personas que han perdido a su pareja recientemente (o años atrás) y no tienen otra fuente de ingresos. Sin embargo, ha de saberse que existen una serie de motivos por los cuales se puede perder esta pensión en 2023. ¿Cuáles son?

Las situaciones por las que perderías la pensión de viudedad

Has contraído un nuevo matrimonio o tienes pareja de hecho .

o tienes . Si una sentencia firme lo admite, por culpabilidad en la muerte del causante de la pensión .

. Por fallecimiento de la persona que recibe la pensión .

. Se comprueba de forma oficial que el causante de la pensión no ha muerto.

Por haber cometido un delito doloso de homicidio (tras condena en sentencia firme), cuando la ofendida fuera la causante de la pensión, excepto que medie reconciliación entre ellos.

En cambio, si has contraído matrimonio o has formado pareja de hecho con una nueva persona, existen una serie de excepciones por las que puedes seguir cobrando la pensión de viudedad: tener más de 61 años (o menos de 61 años con incapacidad absoluta, gran invalidez o discapacidad superior al 65%), ser la única fuente de ingresos (o suponer más de un 75% del total anual) o que el matrimonio tenga ingresos que no supere dos veces el SMI.