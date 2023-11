5 razas de perros pequeños y peludos: Descubre a estos canes

Si estás buscando un can pequeño cualquiera de estas razas te encantará Te contamos lo que debes saber sobre ellas

Las razas de perros presentan características físicas muy diferentes entre sí, algunas de las más populares se incluyen entre los perros pequeños y peludos que destacan por tener un aspecto muy especial y entrañable, aunque primero deberás conocer el temperamento y las características físicas si deseas adoptar uno de estos canes.

Las razas pequeñas y peludas suelen encajar en lo que buscan muchas familias para adoptar a un perro: un tamaño pequeño para vivir en un piso o casa de superficie limitada. Si estás a punto de adoptar a uno de ellos, es muy importante que conozcas las características que suelen tener estas razas.

Bichon maltés

El bichón maltés, siempre tendrá cara de cachorro, y es que, esta raza es adorable por su aspecto físico pero también por su carácter. Se ha ganado la fama de 'perro faldero' porque a este pequeño le encanta pasar tiempo pegado a su família. Como buen protector, siempre está en alerta, pero a la vez, es un can muy cariñoso y tranquilo.

Son perros muy inteligentes, por lo que es muy fácil entrenarlos, y siempre se muestran dispuestos a aprender. El proceso educativo con un bichón tiende a ser sencillo: asimilan las órdenes con facilidad, por lo que si estimulas a tu perro te sorprenderás de lo rápido que puede aprender.

Es sociable por naturaleza, pero puede ser un poco tímido al principio, con aquellos que no conocen. Necesitan su tiempo. En cambio, si no han recibido un buen trato, de pequeños pueden ser muy asustadizos.

Yorkshire terrier

El yorkshire terrier, para algunos 'yorki', es otro de los perros pequeños que no crecen que tiene mucha popularidad. Pesan entre 2 y 3,2 kg, son muy cariñosos con su familia y son también conocidos por su elevada energía e inteligencia, necesita atención continua por parte de sus propietarios y como la mayoría de los pequeños, son grandes ladradores.

Estos canes tienen un pelaje largo que hay que mantener en buenas condiciones con peinados diarios, baños y cortes de pelo frecuentes. Su pelaje es de color gris y marrón en distintos tonos.

Pomerania

Los rasgos del pomerania son muy particulares, no son muy grandes su altura media es de 22 centímetros y su peso va alrededor del 1,5kg y los 3,5kg. A pesar de ser pequeños, son una raza robusta que se mueve con agilidad. Y a modo de curiosidad, los machos suelen ser más pequeños que las hembras en esta raza.

Sus orejas son tiesas y pequeñas y la cara puede tener forma de zorro, oso o muñeca dependiendo de la variedad de raza que sea. Su cola es muy peluda, y este pelaje abundante le llega hasta la cabeza dándole un aspecto de 'pompón'.

Los pomerania son perros muy inteligentes y enérgicos a los que les encanta relacionarse con la familia porque son muy sociables. Además, son muy protectores y leales con sus seres queridos pero al principio marcará distancia con las personas desconocidas.

Caniche o poodle toy

Dentro de la raza Caniche existen distintos tamaños desde el Caniche gigante hasta el más pequeño, el Poodle Toy o miniatura. Suelen pesar entre 2,5 kg y 3 kg y podemos verlos en muchos colores como el blanco, el negro o distintos tonos de marrón.

Su pelo pelo rizado les da apariencia de peluches y necesita ser recortado de forma frecuente, por lo que es recomendable llevarlos a una peluquería canina. Son perros bastante activos, muy fieles a sus dueños y son conocidos por su gran capacidad para aprender cosas nuevas.

Shih tzu

El shih tzu es una raza popular en todo el mundo, originaria de China combina una cara chata con un pelaje extraordinario. El shih tzu necesita cuidados especiales para su pelo y se trata de un perro que se adapta perfectamente a la vida en viviendas y apartamentos pequeños.

Uno de los rasgos más significativos del carácter del Shih Tzu es que son muy sociales y alegres. No tienen problemas para conectar con otros perros, ni con otros humanos: da igual si los conocen o no, de entrada este can siempre pondrá su mejor cara. Precisamente porque son muy sociables, llevan fatal la soledad: los Shih Tzu necesitan una casa familiar donde siempre haya alguien para hacerles compañía.

Con un paseo largo diario o con varios cortos al día, será suficiente para que esté tranquilo y saludable. Con los niños se entiende a la perfección pero con el resto necesitará socializar desde cachorro como cualquier otro perro, de raza.

Si estás pensando en adoptar a un perro de raza pequeña y peludo, estas cinco razas se adaptarán a lo que estás buscando. Recuerda pasar siempre tiempo con tu mascota para fortalecer el vínculo y tener en cuenta sus necesidades.