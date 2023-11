Los 5 consejos que debes seguir para que no te estafen con la Lotería de Navidad

Esta época del año está repleta de ilusión, puesto que además de la emoción de la Navidad, muchos ciudadanos depositan sus esperanzas en la Lotería de Navidad Hay muchos estafadores que buscan aprovecharse de esta situación para engañar a alguno de los bien intencionados participante

Con la llegada del frío, los supermercados han comenzado a reponer sus estanterías con turrones y dulces navideños. Sin duda, esta época del año está repleta de ilusión, puesto que además de la emoción de la Navidad, muchos ciudadanos depositan sus esperanzas en la Lotería de Navidad.

Desgraciadamente, no todo el mundo participa en este evento con las más intenciones. Hay muchos estafadores que buscan aprovecharse de esta situación para engañar a alguno de los bien intencionados participantes. Aquí encontrarás cinco consejos que seguir para participar de forma segura en la Lotería de Navidad 2023.

Antes de nada, no confíes en emails, mensajes en el móvil o llamadas en las que te dicen que has ganado la Lotería. Loterías y Apuestas del Estado no se comunican de esta forma con los ganadores. Seguidamente, compra tus décimos de la Lotería de Navidad en administraciones y lugares autorizados. De hecho, si compras por Internet tu décimo, debes guardar todos los correos de confirmación.

Cuando tengas tu décimo, comprueba que contiene el elemento de verificación, este debe estar en el dorso y contener un código. Finalmente, guarda todos tus décimos de Lotería de forma segura y consérvalo en buenas condiciones. Recuerda que los décimos rotos o en mal estado, no podrán ser cobrados por la Administración.