3 restaurantes españolas se cuelan entre los mejores del mundo 'The World's 50 Best': Lista completa

España es uno de los países con major gastronomía a nivel mundial. No lo decimos nosotros, lo dicen los expertos en cocina. Un ejemplo es la prestigiosa lista The World's 50 Best Restaurants que, como cada año, designa los 50 mejores restaurantes de todo el mundo.

3 restaurantes españoles logran colarse en el Top 5, mientras que otros 3 aparecen en el Top 50. Un logro que hay que agradecer a los chefs nacionales, encargados de transmitir la cocina española por todo el globo. Los tres más afortunados han sido Disfrutar, Diverxo y Asador Etxebarri, situados en el segundo, tercer y cuarto puesto respectivamente.

Listado completo de los 50 mejores restaurantes del mundo según The World's 50 Best

Central (Lima) Disfrutar (Barcelona, España). Diverxo (Madrid, España) Asador Etxebarri (Atxondo, Vizcaya, España). Alchemist (Copenhage) Maido (Lima). Lido 84 (Gardone Riviera, Italia). Atomix (Nueva York). Quintonil (Ciudad de México). Table (París). Trèsind Studio (Dubai). A Casa do Porto (Sao Paulo). Pujol (Ciudad de México). Odette (Singapur). Le Du (Bangkok). Reale (Castel di Sangro, Italia). Gaggand Anand (Bangkok). Steirereck (Viena). Don Julio (Buenos Aires). Quique Dacosta (Denia, España). Den (Tokio). Elkano (Getaria, España). Kol (Londres) Septime (París) Belcanto (Lisboa). Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza). Florilège (Tokio). Kjolle (Lima). Boragó (Santiago de Chile). Frantzén (Estocolmo). Mugaritz (San Sebastián, España). Hisa Franko (Kobarid, Eslovenia). El chato (Bogotá). Uliassi (Senigiallia, Italia). Ikoyi (Londres). Plénitude (París). Sézanne (Tokio). The Clove Club (Londres). The Jane (Amberes, Bélgica). Tim Raue (Berlín). Le calandre (Rubano, Italia). Piazza Duomo (Alba, Italia). Leo (Bogotá). Le Bernardin (Nueva York). Nobelhart & Schmutzig (Berlín). Orfali Bros Bistró (Dubai). Mayta (Lima). La grenouillère (La Madeleine-sous-Montreouil, Francia). Rosetta (México). The Chairman (Hong Kong).

La lista sorprende principalmente por lo ya comentado: tres restaurantes españoles en el Top 4 de los mejores restaurantes del mundo. La gastronomía española, una vez más, triunfando a nivel internacional.