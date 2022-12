Más de 200.000 likes por pedir una hamburguesa en McDonald's y ocurrirle esto

Este usuario de Twitter pidió una hamburguesa "de nada" y salvó a "una vaca" El resultado fue, cuanto menos, sorprendente

Imagina que estás un buen día en casa y se te ocurre hacer un pedido a McDonald's. Evidentemente, pensarás que vas a pedir una hamburguesa completa, ¿verdad? Con su carne, lechuga, tomate y pepinillo, y quién sabe si la maravillosa salsa Big Mac. Pues bien, @RobDenBleyker se ha hecho viral en Twitter por añadir a la ecuación un detalle la mar de divertido. ¿Qué ocurre si pido una hamburguesa "de nada"? ¿Qué será lo que llegue a casa?

"De acuerdo, intentemos esto de nuevo, pidiendo una hamburguesa de McDonalds. esta vez nada más en el pedido. ¿Lo cancelarán? ¿Entregarán una bolsa vacía? Estoy haciendo esto para que no tengas que hacerlo". A este escrito le añadió una fotografía de la cheeseburguer que acababa de pedir: sin mostaza, sin ketchup, sin cebolla, sin carne, sin sal, sin queso... ¡Sin nada!

haters will say it's fake so I recorded the unboxing pic.twitter.com/ei4bfWGviX — Rob DenBleyker (@RobDenBleyker) 20 de diciembre de 2022

En total, 9 dólares se gastó con el objetivo de saber si recibirá un pedido o no en casa. El restaurante primero le contactó explicando que los trabajadores están confusos porque en el pedido, tal y cómo Rob había ordenado, no había nada. Él no respondió, y finalmente le llevaron a casa una bolsa totalmente vacía. Lo único que había dentro era un papel SIN la hamburguesa y con el número del pedido fijado en él.