El tenista de Manacor, que nunca se ha coronado maestro, llega para “conseguir el mejor resultado posible” Nadal debutará ante Taylor Fritz en el grupo verde y le seguirán Casper Ruud y Felix Auger-Aliassime

Con ambición y ganas. Acompañado de su mujer, Mery Perelló y de su hijo Rafael, nacido recientemente, llegó Rafa Nadal a Turín, donde este mismo fin de semana arrancan las ATP Finals.

Un torneo en el que históricamente el balear no ha brillado a su mejor nivel pero al que llega dispuesto a emplearse a fondo. “Estoy aquí para dar lo mejor en cada entrenamiento, como he hecho desde que llegué. Trataré de conseguir el mejor resultado posible desde el domingo”, afirmó rotundo durante el Media Day celebrado ayer en Gallerie d’Italia de Turín.

Nadal ha quedado enmarcado en el Grupo Verde y debutará este domingo a las 21.00 horas ante Taylor Fritz, al que le seguirán Casper Ruud y Felix Auger-Aliassime.

El manacorí reconoció que “ve difícil” poder coronarse como maestro pero “nunca se sabe porque con 28 años me parecía imposible seguir al más alto nivel con 36. En todo caso, cada año que sigo compitiendo es un regalo para mí”.

Por eso, la falta de ritmo en este tramo final de la temporada no supone un problema para Nadal. “Si pensara que no tengo opciones de hacer algo importante aquí, no habría venido al torneo”, afirmó y añadió que “creo que puedo tener mi oportunidad, a pesar del cúmulo de cosas negativas que han ocurrido desde Wimbledon”.

Nueva oportunidad El tenista de Manacor nunca ha podido ganar este torneo y reconoció que la final perdida en 2020 es una de las derrotas que “más me han dolido en una temporada”. Creo que en 2020, cuando perdí con Medvedev, fue la oportunidad más clara de mi carrera. Esta es la realidad”.

Nadal aspira a “hacer el mejor resultado posible”. “Dentro de lo que cabe estoy bien preparado. Luego juegas contra los mejores del mundo y para disputar el torneo con garantías, es mejor si llegas con confianza, con victorias. No hay margen de partidos para ponerte en forma”, zanjó.