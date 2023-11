Alcaraz - Djokovic: El desempate que vale una final

Turín vivirá el quinto enfrentamiento entre ambos, el cuarto del año. Madrid y Londres cayeron del lado del español; París y Cincinnati para el serbio Horario y dónde ver el partido de las ATP Finals

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se verán las caras este sábado en el Pala Alpitour de Turín en busca de una plaza en la gran final de las ATP Finals 2023. Será la quinta vez que el español y el serbio se vean las caras, la cuarta en un 2023 para el recuerdo.

Madrid, París, Londres, Cincinnati y ahora Turín tendrán el privilegio de ser las cinco ciudades habrán visto un duelo entre las dos mejores raquetas del momento, con empate hasta el momento.

Alcaraz venció en el primero de sus duelos, las semifinales del Masters 1000 de Madrid de 2022 que reivindicaron la figura del tenista murciano, coronandose en La Caja Mágico con duelos estelares. Pasó más de un año hasta su siguiente duelo. Fue en Roland Garros donde la presión pudo con un Alcaraz sobrepasado por el escenario. Así lo explicó él mismo, quien asegura ahora haber aprendido de aquello para afrontar la cita con garantías.

Tan solo un mes después se dio la revancha. En una final de Wimbledon para el recuerdo, Alcaraz se alzó con su segundo Grand Slam remontando ante el gran dominador sobre la hierba londinense, frustrando el que apuntaba a ser el octavo cetro de 'Nole' en el All England Club.

Alcaraz besa el trofeo de Wimbledon | EFE

El murciano volvía a dominar antes de la gira americana, donde todo el mundo soñaba con otro gran duelo en el US Open. No se dio en Flushing Medows, donde Djokovic alzó su 24º Grand Slam. Cincinnati tuvo el placer de vivir otra oda al tenis con una final memorable (5-7 / 7-6 / 7-6) en la que Djokovic acabó rompiéndose la camiseta ante un desconsolado Alcaraz que veía como su particular cara a cara se volvía a igualar.

Un escenario diferente al esperado

Las dinámicas cambiaron desde entonces. Djokovic desapareció tras su conquista en Nueva York para volver levantando otro título en París-Bercy, mientras que Alcaraz se frustró en busca de sobrepasar al serbio nuevamente en la clasificación.

Apuntaba a ser una final de temporada sin más sobresaltos, pero Turín lo ha vuelto a cambiar todo. No había color en un hipotético duelo a la llegada a la cita italiana, de hecho en la práctica que tuvieron antes del inicio del torneo Djokovic venció en dos sets, pero el transcurso de los días lo ha ido girando todo hasta volver a cruzar sus caminos.

El Pala Alpitour vivirá el último gran duelo entre ambos en 2023 para desequilibrar la balanza y encontrar de paso al finalista que luche este domingo por convertirse en maestro. Djokovic busca su séptimo título. Alcaraz, emular en su debut lo que solo Orantes y Corretja han conseguido en la historia del tenis español.