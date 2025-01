Salford City, el club propiedad de las leyendas del Manchester United que quiere eliminar a Guardiola

Nunca se hubieran imaginado tener la oportunidad de disputar un partido de estas magnitudes. Desde su fundación en 1940 con el nombre de Salford Central, el ahora conocido como Salford City jamás había estado tan cerca de cumplir un sueño. Compitiendo en la League Two, la cuarta división inglesa, este equipo de una ciudad de 270.000 habitantes pegada a Mánchester está a un partido de hacer historia ante sus vecino más famoso.

La FA Cup, ese torneo que da la oportunidad a los más pequeños de medirse a los más grandes, ha querido enfrentar en tercera ronda al Manchester City con el Salford City. Un equipo megalodónico cara a cara con un equipo minúsculo pero con una historia casi más grande que el Etihad Stadium. Y no es sólo por la vinculación de la ciudad de Salford con el mítico grupo de rock alternativo 'The Smiths', que también, si no por la relación del club con la 'Class of 92' del Manchester United y cinco de sus leyendas más ilustres.

2014, EL AÑO QUE CAMBIÓ SU HISTORIA: DE GIGGS A PETER LIM

Un 27 de marzo de 2014, la historia del Salford City cambiaría para siempre desde el momento en que se conoció la adquisición de la propiedad del club por parte de los exjugadores del Manchester United: Ryan Giggs, Phil Neville, Gary Neville, Paul Scholes y Nicky Butt juntaron sus caminos lejos del terreno de juego para comprar un club vecino y trasladar su éxito con el Manchester United a los despachos de Salford. Con un porcentaje del 10% para cada uno, compartían la propiedad con un archiconocido Peter Lim, que adquirió el 50% del club en el mismo año que aterrizó en Mestalla.

Cuatro años más tarde, en 2019, se sumó el sexto de las leyendas del Manchester United al 'carro' del Salford City. David Beckham, quizás el más ilustre de todos, le compró a Lim una participación del 10%. El último movimiento en los despachos fue la retirada definitiva del magnate de Singapur en agosto de 2024, momento en el que el exvalencianista Gary Neville adquirió la totalidad de sus acciones, en un 40%.

Desde la llegada de la 'Class of 92', el crecimiento del Salford City fue meteórico. Tras varias temporadas acumulando millones gastados e inversiones muy optimistas, renovaron su estadio, Moor Lane (Peninsula Stadium por motivos publicitarios) hasta alcanzar una capacidad para 5.000 espectadores en una reapertura protagonizada por Sir Alex Ferguson en 2017. Todo en Salford siempre ha ido muy ligado al Manchester United y a sus iconos más legendarios.

2019, EL AÑO DEL ASCENSO

En lo futbolístico, sin embargo, a los Giggs, Scholes, Neville y compañía les ha costado algo más contagiar su calidad a los jugadores del Salford City, aunque han ido cosechando éxitos nada desdeñables por el camino. Desde su llegada en 2014, tuvieron tres ascensos en cuatro años y lograron llevar a los 'Ammies' a la Football League por primera vez en su historia. Pasando por la exitosa serie documental de la BBC "Class of 92: Out of Their League", que duró dos temporadas y mostraba los entresijos de la dirección de las leyendas del United en Salford, tocaron el cielo en 11 de mayo de 2019.

Tras muchos esfuerzos, el triunfo ante el AFC Flyde en la final de los play-offs de la National League les aseguraba el billete de ascenso a League Two, la cuarta división inglesa y el primer escalón en la pirámide del fútbol profesional. Un premio que llevaban persiguiendo desde que la nueva propiedad apostó por un proyecto en el que nadie había creído antes.

2025, EL ESTANCAMIENTO Y UNA OPORTUNIDAD SOÑADA ANTE GUARDIOLA

Sin embargo, hay ocasiones en las que la ambición desmedida puede llevar al fracaso. Algo parecido es lo que le ha ocurrió al Salford City, que descorchó el champán demasiado rápido y se topó de bruces con una realidad distinta a la que esperaban. Giggs, que auguraba en 2014 que el equipo tenía como objetivo alcanzar la Championship (segunda división) en 15 años, vio cómo su equipo encadenaba temporada tras temporada sin ascenso.

La League Two, que hace de frontera entre el fútbol profesional y el semiprofesional en Inglaterra, agrupa a 24 equipos deseosos de subir peldaños en la pirámide y dispuestos a pisar la cabeza del contrario si hace falta. Desde su estreno en esta liga en 2020, el Salford City no ha podido celebrar otro ascenso. Esta temporada, sin embargo, todo pinta de otro color.

Guardiola, durante el duelo ante el Everton / AP

Tras 24 jornadas disputadas, el conjunto dirigido por el joven Karl Robinson es tercero con 42 puntos, ocupando la primera posición de ascenso directo. Este entrenador de 44 años enamorado del estilo de Pep Guardiola ha logrado devolver la ilusión a la afición de los 'Ammies', que este sábado se enfrentará por primera vez en su historia a todo un Manchester City en tercera ronda de la FA Cup. "Siempre hemos estado a la sombra de clubes tan grandes como Manchester City y Manchester United, pero este partido ha conseguido que la gente se acuerde de nosotros", dijo el técnico en la previa.

Del otro lado estará un Pep Guardiola que curiosamente tiene su lugar de residencia en Salford desde 2016 y que ya se ha enfrentado a Karl Robinson en dos ocasiones, cuando este dirigía al Oxford United. “He vivido en Salford durante los últimos ocho años, así que jugaré contra mi barrio, mi ciudad”, bromeó el de Santpedor en rueda de prensa. "Tengo un gran respeto por ellos y por lo que hacen, su intensidad. Nos lo tomaremos en serio como siempre hemos hecho".

Sobre las leyendas del Manchester United que poseen la propiedad del Salford City, Guardiola se deshizo en elogios y comentó que “esa generación de jugadores ganó muchos títulos, obtuvieron mucho dinero para poder comprar equipos y eso es bueno”. “Vi a Gary Neville, no conozco a todos los demás jugadores involucrados, pero son personas inteligentes, de eso estoy seguro y cuando la gente de fútbol dirige clubes, toman decisiones inteligentes".