Polémica con la irreconocible FA Cup: "Es una vergüenza, una falta de respeto"

La FA Cup ya no es lo que era. Los famosos 'cupsets', la expresión utilizada por los aficionados ingleses para referirse a la eliminación de un equipo de mayor categoría por un pequeño, están en peligro de extinción. El torneo más bonito y emocionante del mundo del fútbol por la posibilidad de ver a futbolistas no profesionales amenazar la hegemonía de clubes estado y de apretarles las tuercas en estadios de cuarta, quinta, sexta o hasta la novena división, desde donde compiten los más de 700 clubes que sueñan con llegar a Wembley, está herido de muerte.

El motivo de la delicada situación de la FA Cup es, por supuesto, la desaparición de los famosos 'replays'. Por primera vez en los 154 años de historia de la competición, tras una decisión conjunta por seis años entre la Premier League y la FA (Football Association) se acordó que no habría más partidos de 'revancha' en caso de empate en la eliminatoria a partir de la primera ronda. En caso de marcador igualado al final de los noventa minutos, todo se decidiría en el tiempo extra, y si es necesario, en penaltis. La justificación de la FA para tomar esta decisión fue para aligerar el calendario "a la luz de los cambios impulsados por la ampliación de las competiciones de la UEFA".

UNA DECISIÓN POLÉMICA

Sin embargo, lo que para los grandes clubes de la Premier League supuso un 'alivio', para los clubes pequeños y sobre todo para los clubes no profesionales ha resultado ser una condena. El ejemplo perfecto de las graves consecuencias de esta decisión es el caso del Tamworth FC, un club de la Quinta División que tuvo que superar tres eliminatorias (dos de ellas ante clubes de Tercera) para enfrentarse a un club de Premier League en tercera ronda, nada más y nada menos que el Tottenham en su estadio con capacidad para 4.000 espectadores, 'The Lamb Ground'.

En lo que fue una auténtica fiesta del fútbol inglés, con imágenes tan curiosas como la de dos jugadores del Tamworth atando la red al palo de la portería de su guardameta y retrasando el inicio del encuentro, volvimos a saborear la magia de una competición tan habituada a contar sorpresas. Al término de los noventa minutos, el resultado era de empate a cero, con un equipo de Quinta División amenazando la eliminación del Tottenham en varios momentos. Lo que hasta ahora hubiera supuesto un 'replay' en el estadio del equipo visitante, ahora se decidiría en la prórroga.

El Tottenham sufrió para ganar al Tamworth / TAMWORTH FC

Más allá de los tres goles que acabaron marcando los 'Spurs' para cerrar el encuentro, el Tamworth lamentó no disponer de una segunda oportunidad que hubiera cambiado radicalmente su situación económica. Con las normas anteriores de la FA Cup, hubieran visitado un estadio con capacidad para 62.850 espectadores y se hubieran llevado otro enorme botín más allá del resultado, que probablemente hubiera sido el mismo: el 50% de los ingresos por taquilla. Según el experto en finanzas del fútbol Kieran Maguire, les habría reportado alrededor de 950.000 euros en ventas de entradas y derechos televisivos. Para ponerlo en contexto, en 2024 los ingresos del Tamworth fueron de 1,89 millones de euros. Una locura.

POCA SUERTE PARA LOS HUMILDES

El Salford City, club de League Two, encajó una sonrojante goleada por 8-0 en su visita al Manchester City, al igual que el Morecambe (League Two), que cayó por 5-0 ante el Chelsea o el Accrington Stanley (League Two), doblegado en Anfield por 4-0. No hubo sorpresas más allá de la derrota del Brentford, el único equipo de Premier eliminado en esta ronda, a manos del Plymouth Argyle de la Championship (0-1). Aquí no hubo necesidad de 'replay'.

Los jugadores del Salford City, apalizados en el Etihad Stadium / AP

En cualquier caso, la decisión ha recibido muchas críticas, sobre todo de parte de clubes de las divisiones inferiores. Muchos jugadores del Tamworth (la mayoría futbolistas a tiempo parcial) se lamentaron ante la oportunidad desperdiciada de visitar un estadio de Premier League, y clubes como el Tranmere Rovers de la League Two condenaron públicamente la eliminación de los 'replays', calificándola de "vergonzosa" y alegando que indicaba una "falta de respeto".

El Grimsby Town de la League Two también se manifestó en contra de la decisión, diciendo: "Los sueños de tantos no deberían verse negados por tan pocos". El director ejecutivo de la Football League, Trevor Birch, calificó el anuncio de "frustrante y decepcionante" y dijo: "Esto representa otra pérdida de ingresos importante para los clubes de la EFL en un momento en que la brecha financiera entre los clubes más grandes y los que están más abajo en la pirámide está creciendo".

LOS EQUIPOS CLASIFICADOS A LA CUARTA RONDA

Más allá de toda la polémica, y con el torneo siguiendo su ritmo habitual una vez superadas las fases previas de clasificación y las tres primeras fases del 'KO', la FA Cup encara los dieciseisavos de final con apenas 32 equipos clasificados de los más de 700 que inauguran el torneo atreviéndose a soñar con superar las máximas rondas posibles. 17 de los 32 son equipos de la Premier League, mientras que hay 9 clubes de Championship (Segunda División), 5 de League One (Tercera) y sólo 1 de League Two (Cuarta). Seguiremos en busca de los 'cupsets'.

Todos los enfrentamientos de 1/16 de final:

Stoke City - Cardiff City

Plymouth Argyle - Liverpool

Southampton - Burnley

Exeter City - Nottingham Forest

Manchester United - Leicester

Doncaster Rovers - Crystal Palace

Everton - Bournemouth

Coventry City - Ispwich Town

Brighton - Chelsea

Blackburn Rovers - Wolverhampton

Birmingham City - Newcastle

Aston Villa - Tottenham

Leeds United - Milwall

Wigan Athletic - Fulham

Preston North End - Wycombe Wanderers

Leyton Orient - Manchester City