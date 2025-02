¡El Liverpool de Slot es mortal! El colista de segunda división lo elimina de la FA Cup

9 de febrero de 2025. Nadie lo esperaba, pero esta fecha, además de quedar grabada para toda la vida entre los supporters del Plymouth Argyle, ya es historia de la FA Cup. Quién lo iba a decir. El todopoderoso Liverpool de Arne Slot, que se había paseado por Inglaterra y Europa como una máquina indestructible, ha quedado eliminado en los dieciseisavos de final del icónico torneo inglés ante el colista de Championship (segunda división inglesa).

Líder en Premier League con puño de hierro, el Liverpool acumula 53 puntos en 23 jornadas, una menos que el resto de competidores directos por el título, y es el equipo más goleador del torneo (56) y el menos goleado (21). Más de lo mismo en la primera fase liga de la historia de la Champions League: primeros con siete victorias y una sola derrota, en una última jornada descafeinada ante el PSV Eindhoven. Sencillamente, el Liverpool estaba firmando una temporada 2024-25 espectacular, que ahora quedará manchada por una derrota histórica ante el humilde Plymouth Argyle en los dieciseisavos de final de la FA Cup.

El trabajo de Arne Slot al mando del cuadro red, que lloró la marcha de Jürgen Klopp tras una etapa histórica en el Liverpool el pasado verano, estaba siendo impecable. Una propuesta atrevida, ofensiva y dinámica que ha hecho olvidar al alemán -en sentido figurado, porque nadie en Anfield olvidará nunca a Klopp- en tiempo récord. Sin embargo, el técnico neerlandés, se confió demasiado en su visita a Home Park en el torneo copero.

Slot se confió y lo pagó muy caro

El rival no era otro que el Plymouth Argyle, colista de la Championship y uno de los claros candidatos a caer a League One (tercera división inglesa) esta temporada. Por ello, Slot optó por sacar un once plagado de suplentes y jóvenes. Los nombres más sonados, el de Luis Díaz o Diogo Jota.

Ryan Hardie celebra con sus compañeros el histórico gol que dio el triunfo al Plymouth Argyle contra el Liverpool en la FA Cup / Plymouth Argyle

Aunque fue el equipo red el que dominó durante gran parte del partido, acumulando un 75% de posesión, fue el Plymouth el que se llevó el gato al agua. Un gol de Ryan Hardie desde los once metros en el minuto 53 de partido dio el triunfo al humilde equipo dirigido por Miron Muslic, que remató 10 veces durante el partido, dos de ellas a portería, y que, según la estadística de goles esperados, mereció el triunfo: los locales registraron un 1,23 de goles esperados mientras que el Liverpool un 1,01.

El Plymouth Argyle, fundado en 1886

Caprichos del fútbol, el gran verdugo del Liverpool esta temporada ha sido el colista de la Championship, el Plymouth Argyle. Fundado en 1886 en la ciudad de Plymouth en Devon, el equipo nunca ha pisado la categoría de oro del fútbol inglés pese a sus casi 140 años de historia. De hecho, en sus vitrinas solo hay cinco títulos, todos conseguidos en peleas por ascender.

El 'premio' de eliminar al Liverpool y conseguir el billete para los octavos de final es casi un trofeo para un equipo que consigue por primera vez llegar a los octavos de la FA Cup desde 2007 y que tiene uno de los equipos más humildes de toda la Championship: 30,20 millones de euros, según Transfermarkt.