El Leyton Orient amenaza al City de Guardiola: Dunkin Donuts, Harry Kane y un estadio con casas sobre el césped

Son el segundo equipo más antiguo de Londres que juega a nivel profesional sólo después del Fulham, uno de los cinco equipos de League One que siguen vivos en la cuarta fase de la FA Cup y, probablemente, el más especial de todos. Fundado en 1881, el Leyton Orient Football Club se encuentra en el barrio londinense de Leyton, al noreste de la ciudad y con 14.000 habitantes. Tienen uno de los estadios más bizarros de todo el fútbol inglés, una historia de amor con Harry Kane y un dueño vinculado al mundo de los donuts.

Y por si fuera poco, tras superar tres rondas en la FA Cup, el Leyton Orient recibe este sábado al Manchester City en una eliminatoria a partido único de dieciseisavos de final (13:15 horas). Eliminaron a Boreham Wood en penaltis, al Oldham Athletic y al Derby County también en penaltis para llegar hasta aquí y estar a punto de recibir en su estadio al siete veces campeón de la competición. Sólo el Doncaster Rovers de League Two (Cuarta División), que se enfrenta en casa al Crystal Palace, los supera en diferencia de nivel entre el pequeño y los grandes de la Premier League.

Evidentemente, para el Leyton Orient la magnitud de jugar ante un Manchester City que tres días más tarde recibe al Real Madrid en Champions League es abismal. Los de Guardiola deberán afrontar primero una incómoda eliminatoria de FA Cup ante un equipo de Tercera División con mucho que perder y poco que ganar. Los Cityzens podrían salir con rotaciones en un once pensando en el 'derbi' europeo.

UN ENTRENADOR DEL MANCHESTER UNITED Y UN DUEÑO SALVADOR

Por su parte, los londinenses sueñan con el cupset. Richie Wellens, entrenador del Leyton Orient desde 2022, tiene al equipo sexto clasificado y en puestos de play-off. En su etapa como futbolista, fue jugador del Manchester United y sigue siendo socio abonado del club, por si le hiciera falta algún aliciente para tratar de eliminar al City. En la previa del encuentro, avisó de que "si alguno de mis jugadores marca y hace la celebración de Haaland serán multados. No queremos ser irrespetuosos con un rival brillante". Un 'capote' en toda regla a Pep.

“He escuchado de varios entrenadores que Pep es brillante y que le gusta beber algo después de los partidos. No tengo ni idea de vinos, soy un tipo que bebe una cerveza después del partido... mi presidente es un poco más rico que yo y puede conseguir el vino caro", bromeó Wellens. “Me encantaría hacerle preguntas a Pep, pedirle consejos, ver qué piensa sobre nuestra forma de jugar. No me gusta comparar épocas, pero es el mejor de su época".

Más allá del estado en el que llegue el City a Leyton, todo lo que pase durante el partido no será nada comparado a la increíble historia del equipo local en los despachos. Justo cuando el Leyton Orient acababa de perder la final del play-off de ascenso a Championship en 2014, compró el club Francesco Becchetti, un empresario italiano que los llevó a la ruina arrastrándolos en solo tres años fuera de la Football League, hasta caer a la National League 112 años después. Terriblemente mal hay que hacerlo para pasar de casi ascender a Segunda a caer hasta la Quinta en tres años. Aquel verano de 2017, Becchetti salió por patas y el club pasó a manos del nuevo propietario Nigel Travis, el CEO de Dunkin Donuts desde 2009 hasta 2018. A día de hoy, sigue al mando.

UN ESTADIO ÚNICO

La casa del Leyton Orient es Brisbane Road, conocido actualmente como Gaughan Group Stadium por motivos de patrocinio, y es sin duda uno de los enclaves más curiosos del fútbol inglés. Con capacidad para 9.200 espectadores, el estadio del Leyton Orient fue fundado en 1937 y desde 2022 es también la casa del equipo femenino del Tottenham. A simple vista, lo más llamativo de este estadio es que en cada esquina hay edificios de pisos integrados en el mismo córner, con terrazas que dan directamente a la vista del césped.

Brisbane Road, el peculiar estadio del Leyton Orient / @PeterRMiles

Recuerda al estadio del Eibar o del Rayo Vallecano, aunque aquí las viviendas están muchísimo más cerca. Se trata de una iniciativa surrealista que permitió a los O's financiar la construcción del mismo, provocando la burla de aficionados rivales con cánticos como el de "Os vemos limpiar desde aquí". A día de hoy, las inmobiliarias aprovechan el valor añadido de la 'vista futbolística' de sus balcones para inflar los precios de los pisos hasta las 350.000 libras (419.000 euros). Quien esté en casa este sábado y tenga un rato libre podrá ver desde su terraza a Erling Haaland, Phil Foden, Pep Guardiola y compañía.

El vestuario visitante del Leyton Orient que acogerá al Manchester City / Twitter

Quienes no estarán tan cómodos serán precisamente los futbolistas del Manchester City, que deberán olvidarse de los lujos del Etihad por un día y adaptarse a las condiciones más humildes de su rival de hoy. Así luce el vestuario visitante que recibirá a las estrellas de un equipo multimillonario y campeón del triplete.

VINCULADO A HARRY KANE

Pregunta de Trivial: ¿En qué equipo de League One ha jugado Harry Kane? Respuesta: Leyton Orient. Es una de esas imágenes que se hacen virales en redes sociales, pues nadie recuerda al segundo máximo goleador de la historia de la Premier League con la camiseta roja del Leyton Orient. Fue en la temporada 2010/11 cuando a sus 16 años Kane disputaba 18 encuentros en Tercera División en su primera cesión procedente del Tottenham.

Más tarde vendría Milwall, Norwich City y Leicester, antes de convertirse en la estrella que todos conocemos. El delantero internacional con Inglaterra, en un ejemplo de profesionalidad y agradecimiento, patrocinó la camiseta del Leyton Orient en 2020 y donó este espacio a causas benéficas. Hoy será Charlie Kelman, delantero titular y máximo goleador de los O's, precisamente cedido del QPR, quien busque imitar a Harry Kane para tratar de eliminar al Manchester City.