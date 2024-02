"Nunca he dejado de pensar en el Liverpool, tengo contrato..."

Trent Alexander-Arnold, Curtis Jones, Rhys Williams, Neco Williams, Owen Beck, Ovie Ejaria o el último en despuntar, Connor Bradley. La lista de canteranos que han tenido la oportunidad de debutar con el Liverpool bajo la tutela de Jürgen Klopp es inmensa. Siempre confiante del talento de la academia, el técnico germano ha sabido sacar el máximo provecho de las jóvenes promesas que afloran año tras año en la Ciudad Deportiva.

Una de las 'joyas' surgidas de la academia es Adam Lewis, quien atiende a SPORT para charlar de Jürgen Klopp y de su etapa en el Liverpool. Aunque lo hace en calidad de cedido en el Newport County, club galés de League Two, y después de varias temporadas a préstamo, todavía tiene contrato con los 'Reds' hasta final de temporada. Y no ha perdido ni la esperanza ni la sonrisa. Ni las ganas de hablar de fútbol, por supuesto.

VIVIR FUERA DEL LIVERPOOL

Lewis, lateral izquierdo de 24 años, se muestra feliz al hablar de su segunda temporada en el Newport County en la que será su cuarta temporada lejos de Anfield. Antes de llegar a Gales, pasó por Francia en el Amiens (20/21), por League One con el Plymouth Argyle (20/21) y por Escocia en el Livingston (21/22). Ahora, por fin parece haber encontrado su hogar. "Ha sido mucho más fácil adaptarme aquí. Conozco la ciudad y los aficionados, los jugadores... Fue muy fácil decidir volver aquí, no tuve ninguna duda", confiesa a SPORT.

Adam Lewis, vistiendo la camiseta del Newport County / @NewportCounty

Nunca es fácil buscarse un lugar lejos de casa, y menos para un jugador formado en las categorías inferiores de los 'Reds', nacido en Liverpool y fiel aficionado del club al que pertenece. Con 17 años tuvo que hacer las maletas y marcharse a Francia, sin conocer el idioma y en un mar de dudas. "Fue difícil, me mudé solo con mi pareja sin conocer el idioma. El entrenador que tuve no hablaba nada de inglés, pasé ahí el COVID, no podía ir a mi casa a ver a mi familia... durante casi 4 o 5 meses", confiesa Adam.

Tras encadenar varias cesiones más, encontró su lugar en Newport, club con el que ha llegado a enfrentarse al Manchester United en la FA Cup y en el que ha recuperado su mejor versión. "Es un equipo muy diferente al del año pasado... El entrenador ha traído a sus propios jugadores, lo que es muy bueno para mejorar el nivel de la plantilla. Pudimos haber ganado perfectamente el partido ante el United, pero fue un día increíble para los aficionados y para nuestras familias", añade Lewis.

SU ETAPA EN ANFIELD

Antes de su salida rumbo a Francia en verano de 2020, Adam Lewis vivió toda su formación como futbolista en la cantera del Liverpool. Pasó por el Sub16, Sub18, Sub19, Sub21 y Sub23... hasta ganarse su debut con el primer equipo en febrero de 2020. Fue en un duelo de FA Cup frente al Shewsbury Town, en Anfield. "Eso nunca se olvida. Anfield estaba lleno hasta la bandera, y para un chico de Liverpool y 'scouser' como yo fue un sueño. Estoy orgulloso de decir que lo cumplí", explica.

Adam Lewis, en una acción de su debut en la FA Cup / EFE

Tras conseguir su sueño, sin embargo, se vio obligado a tomar otro camino al de los compañeros de academia que acabaron triunfando con el primer equipo: Curtis Jones, Alexander-Arnold, Connor Bradley... Mientras ellos saboreaban el éxito en Anfield, a Lewis le tocó buscarse la vida lejos de Liverpool. "He tenido mucha suerte de vestir la camiseta del Liverpool, compartir vestuario con jugadores como Salah, Van Dijk, Trent y entrenar con ellos... He aprendido mucho y nunca olvidaré esos momentos. Tengo que tomar un camino distinto en mi carrera, y creo que cuando recupere mi mejor forma podré jugar a un nivel mucho más alto", confiesa.

KLOPP, ALEXANDER-ARNOLD, GERRARD Y EL FUTURO

Aunque no le salió como esperaba, recuerda con mucho cariño su etapa de formación en el Liverpool y los años en los que acariciaba el primer equipo. Y pese a que llegó a coincidir con Jürgen Klopp en varias ocasiones, siendo el técnico germano quien le dio la oportunidad de debutar, fue con su segundo con quien tuvo mayor cercanía. "Todos me ayudaron, me llevé especialmente bien con Pep Lijnders, el asistente de Klopp. Crecí con Trent, es un gran amigo mío. Lo ha ganado todo. También Curtis Jones, Andy Robertson...", explica Adam.

Lewis, aún así, quiso deshacerse en elogios hacia 'Kloppo' por su enorme habilidad para sacar el mayor provecho de la academia: "Jürgen como entrenador cree mucho en los jugadores jóvenes, y lo ha demostrado durante los últimos tres o cuatro años. Alexander-Arnold, Curtis, Bradley... todos los jóvenes que han tenido una oportunidad han respondido de forma increíble". Las pruebas están ahí.

Klopp no dudó en ir a felicitar a Trent tras marcar el gol de la victoria en los minutos finales ante el Fulham / Tim Keeton

"Tuve mayor relación con Pep Lijnders que con Jürgen, pues era quien dirigía las sesiones con los jóvenes. Éramos unos ocho jugadores del Sub18, del Sub19 en un 'grupo de talento' trabajando específicamente con él. Cuando estuve con Steven Gerrard (Sub18) fue uno de mis mejores momentos en el Liverpool a nivel futbolístico. Podía ser yo mismo, creía en él... todavía mantenemos el contacto con él y su cuerpo técnico", confiesa Adam. Pese a su aventura por Arabia Saudí, todavía se atreve a señalarlo como uno de sus candidatos al banquillo de Anfield.

Para Adam, un lateral izquierdo prolífico en ataque, con un gran manejo de balón y una valentía encomiable para los duelos defensivos, esta etapa como cedido en League Two le ha ayudado a convertirse en un jugador mucho más fuerte físicamente. "Aquí es una guerra en cada partido", reconoce. Le está tocando vivir la parte más dura del fútbol inglés, un gran aprendizaje para un futbolista asentado a sus 24 años con un futuro incierto. "Nunca he dejado de pensar en el Liverpool, tengo contrato hasta final de temporada. Evidentemente, Newport podría ser una de las opciones. Quién sabe dónde acabaré la próxima temporada". El tiempo dirá.