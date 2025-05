Guardiola: "¿Mi inspiración? Soy un entrenador talentoso..."

El Manchester City cerró una temporada decepcionante con una derrota en la final de la FA Cup. El equipo 'skyblue' cayó derrotado por la mínima ante el Crystal Palace en un partido donde se mostró superior, pero no supo definir en los metros finales.

"Jugamos mejor que en el partido contra el Southampton, estuvimos más activos, fuimos realmente buenos en muchísimas cosas, creamos muchas ocasiones. No marcamos, y por eso no pudimos ganar", analizó Pep Guardiola tras el partido.

Pese al resultado final, Guardiola se mostró satisfecho del juego de si equipo, sobre todo teniendo en cuenta el planteamiento tan defensivo de su rival: "¿Con 11 jugadores del Crystal Palace en el área? Creamos un montón".

Sin lugar a dudas, el penalti fallado por Omar Marmoush fue una de las acciones clave del duelo. A pesar de la presencia de Erling Haaland, la responsabilidad de la pena máxima cayó en el delantero egipcio. "Lo decidieron en el campo. No lo sé. No hablé con ellos, no lo sé", explicó el técnico catalán.

El preparador de Santpedor también apuntó a la mejora de su equipo en los últimos partidos. "Creo que hemos solucionado, en el último mes, los problemas que tuvimos toda la temporada a la defensiva, a la hora de marcar goles... Concedimos muchos goles. Y en el último periodo, estuvimos muy estables; encajamos cinco goles en nueve partidos. Así que estamos estables", expuso.

Preguntado por su inspiración por poner a jugar a Claudio Echeverri, Guardiola defendió su decisión. "¿Mi inspiración? Soy un entrenador talentoso... Para ser sincero, no fue una mala decisión, con su forma de jugar y las ocasiones que tuvo. ¡Tuvo tres ocasiones en espacios reducidos! Lo pensé porque lo vi en los entrenamientos", manifestó-+.