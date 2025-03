Guardiola, cara a cara con su 'kryptonita'

El fútbol vertical, las transiciones, los contraataques... díganle como quieran. Son el peor enemigo del Manchester City. La 'kryptonita' de Pep Guardiola. "Hoy en día, el fútbol moderno se basa en el estilo de juego del Bournemouth , el Newcastle , el Brighton y el Liverpool", afirmó el de Santpedor. “El fútbol moderno no se basa en la posición”, añadió. Y precisamente se juega la vida ante uno de los clubes que él mismo enumeró: el Bournemouth de Andoni Iraola. Todo un especialista en practicar un fútbol de alta presión, que busca provocar pérdidas de balón en zonas comprometidas para hacer 'pupa' a la contra.

Un estilo de juego que parece dar sus frutos. No hay otro conjunto de la Premier League que tire más a puerta en transición (196) que el 'cherry'. Su presión elevada y asfixante les permite recuperar el balón en campo rival, y es ahí donde aparecen los Kluivert, Semenyo, Ouattara y compañía para hacer sangre. Pues bien, al Manchester City no le queda otra que batir a un rival que ya le ganó en la Premier (2-1) si quiere seguir vivo en la última competición que le queda: la FA Cup.

El Manchester City sufrió su primera derrota de la temporada frente al Bournemouth / Bitter and Blue

No será tarea sencilla asaltar un Vitality Stadium que ha sido testigo de las derrotas de Arsenal, Tottenham o Nottingham Forest. De todas formas, una victoria daría algo de oxígeno a un equipo que aún no tiene para nada asegurada su presencia en la próxima edición de la Champions League.

Con un once más o menos de gala teniendo en cuenta las lesiones de Aké, Stones, Akanji o Rodri, Pep se plantará en Bournemouth con una línea defensiva liderada por la pareja Khusanov-Dias y un tridente formado por Savinho, Doku y Haaland. Marmoush podría repetir de enganche, como ya se le vio brillar ante el Brighton.

"Es una buena lección para mí personalmente, aprendo mucho, y espero que para el club también.... ¡La clasificación para la Champions es un éxito enorme! La gente no me creía. Ahora me creen...", aseguró sobre las dificultades que está sufriendo esta temporada. "Jugamos contra el equipo que nos hizo la primera derrota en la Premier League esta temporada [Bournemouth]"

'MILAGRO' IRAOLA

Enfrente, eso sí, tendrá a un Andoni Iraola que quiere seguir haciendo dejando huella en Bournemouth. Si consigue eliminar al Manchester City, su equipo alcanzaría unas semifinales coperas en Wembley por primera vez en su historia. Se dice pronto. Ya batió tremendo récord en noviembre, cuando 'su' Bournemouth venció al cuadro 'cityzen' - valga la redundancia - por primera vez en su historia.

Iraola es la gran sensación en los banquillos de la Premier League / ANIOL RESCLOSA

"Tenemos una gran oportunidad este fin de semana. Conocemos el reto, sabemos a quién nos enfrentamos, pero la recompensa es enorme. No sé si será suficiente para ganar al City, pero todos tienen que darlo todo: los que juegan, los que no, nosotros desde el banquillo, la afición", manifestó el de Usurbil en la previa. ¿Será verdad?