El 'entrenador fan' que se reencuentra con Guardiola: "Es el mejor entrenador que ha pisado suelo británico. Soy adicto"

Son días de mucha ilusión y de nervios contenidos en Salford, una ciudad de más de 270.000 habitantes pegada a Mánchester que se prepara para uno de los partidos más grandes de su historia. Después de eliminar al Cheltenham Town en segunda ronda, al Salford City de la cuarta división inglesa le tocó el 'gordo' por Navidad: se medirán cara a cara con el Manchester City en la tercera ronda de la FA Cup el próximo sábado en el Etihad Stadium (18:45 horas).

Karl Robinson, técnico de 44 años del Salford City, atendió a los medios presentes en la previa del partido donde se centrarán todas las miradas de los aficionados ingleses. Tras más de un año en el cargo, el técnico de Liverpool tiene al equipo tercero y en puestos de ascenso directo a League One con seis partidos consecutivos ganando. "Este partido es una exposición a nivel nacional que no habíamos tenido antes, es un día enorme para nosotros. Tendremos tres o cuatro jugadores formados en la academia en el banquillo, todos van a disfrutar del momento", apuntó en rueda de prensa.

LAS LEYENDAS DEL MANCHESTER UNITED TAMBIÉN 'JUEGAN'

El Salford City, que desde 2014 pasó a ser propiedad de la 'Class of 92' del Manchester United con la llegada de Ryan Giggs, los hermanos Neville, Paul Scholes y Nicky Butt como socios mayoritarios y alcanzó por primera vez el fútbol profesional en 2019, tendrá ese extra de motivación por enfrentarse a un vecino 'odioso' como el Manchester City. Sobre el apoyo de la propiedad, Will confesó que "se comportan con mucha transparencia y me lo han hecho todo muy fácil, esperamos seguir teniendo la misma ambición e inversión por su parte".

Karl Robinson, técnico del Salford City / @SalfordCityFC

Está claro que el técnico, que se define a sí mismo como un 'adicto' del fútbol, no siente la presión de los dueños pese a ser quienes son y afronta el duelo con la máxima confianza. En respuesta a la pregunta de SPORT, Robinson apuntó que "vamos a preparar el partido de forma un poco diferente, pero pienso que tenemos una pequeña oportunidad de ganar. Tenemos que jugar de la mejor manera posible". "Siempre hemos estado a la sombra de clubes tan grandes como Manchester City y Manchester United, y lo seguimos estando, pero este partido ha conseguido que la gente se acuerde de nosotros", dijo.

UN APASIONADO DE GUARDIOLA

Karl Robinson, que ya se enfrentó a Guardiola en dos ocasiones cuando entrenaba al Oxford United en 2018 y 2019 y también como técnico asistente de Sam Allardyce en el Leeds United en 2023 (en todas ellas con derrota), se deshizo en elogios hacia el técnico de Santpedor: "Es el mejor entrenador que ha pisado suelo británico. Es el único entrenador al que admiro porque su estilo es algo con lo que me siento apegado. “Soy adicto al fútbol español. No me canso de él. Soy adicto a la rotación. Soy adicto a la simplicidad y esa es la clave", afirmó el actual técnico del Salford en una entrevista a 'The Athletic'.

Karl Robinson fue asistente de Sam Allardyce en el Leeds United / Twitter

Seis años después de aquellas palabras, y nuevamente como primer entrenador, Robinson se volverá a ver las caras con su 'ídolo' profesional. Ahora Guardiola atraviesa uno de sus peores momentos en el Manchester City, mientras que en el Salford City no tienen nada que perder: los 'Ammies' atraviesan un gran momento de forma y quieren dar la campanada en el Etihad, y Karl querrá mirarle a la cara a Pep sin pestañear. Les sonría o no la suerte en el marcador, habrá 5.000 almas llenando la grada visitante del Etihad.