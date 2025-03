Enésimo fracaso de un United en crisis

Hundido en la decimocuarta posición en la Premier League a 13 puntos de posiciones europeas, eliminado en cuartos de la Carabao Cup y ahora apeado de la FA Cup. El pozo del Manchester United parece no tener fondo. El cuadro de Rúben Amorim cayó en octavos de final de la Copa tras ser derrotado por el Fulham en la tanda de penaltis.

No parece reaccionar este United de Amorim. El último batacazo llegó este domingo al no ser capaz de superar al Fulham en Old Trafford. Comenzaron perdiendo los 'red devils' con un tanto de Bassey justo antes del descanso tras un córner botado por Andreas Pereira y que prolongó el brasileño Rodrigo Muniz. Bruno Fernandes salió al rescate en el minuto 71 tras un pase de Diogo Dalot desde la izquierda para poner las tablas y forzar la prórroga, donde ninguno de los dos equipos fue capaz de desequilibrar el marcador.

Leno, verdugo de los 'red devils'

En la tanda de penaltis, el meta alemán, ex del Arsenal, Bernd Leno se convirtió en el héroe de los 'cottagers' al detener los lanzamientos de Victor Lindelöf y Joshua Zirkzee, que se echó a llorar tras manchar su partidazo con el fallo desde los once metros. Antes habían marcado Bruno, Dalot y Casemiro. André Onana no detuvo ninguno y el United quedó eliminado en octavos de final para alargar su agonía en esta campaña 2024/2025.

Parecía que la llegada de Amorim iba a cambiarle la cara a un Manchester United entristecido con Erik ten Hag en el banquillo. Pero lejos de resurgir de sus cenizas, los 'red devils' cada vez van a peor y prácticamente no tienen nada a lo que agarrarse. Batacazo tras batacazo, la temporada del Manchester United solo la puede salvar una competición, la Europa League, donde se enfrenta precisamente a la Real Sociedad el próximo jueves en el Reale Arena en la ida de los octavos de final.