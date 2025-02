Los dos clubes más odiados y temidos de Inglaterra, en la sombra del hooliganismo: "Sucio Leeds" y el "azote del fútbol"

Son dos de los clubes más odiados del fútbol inglés. Dos de las aficiones más temidas, con dos de las gradas más pasionales y relacionadas con su vinculación al hooliganismo, un movimiento surgido en los años sesenta entre jóvenes de grupos ultras con ideologías radicales, extremistas y violentas que aterrorizó al mundo entero. Leeds United y Milwall se enfrentaron dentro y fuera del terreno de juego en numerosas ocasiones con sus dos hooligan firms: Leeds United Service Crew y Milwall Bushwackers, que construyeron una rivalidad basada en la violencia en los años setenta y ochenta y ganándose el nombre de Dirty Leeds (Sucio Leeds) y The scourge of football (el azote del fútbol). Toda la violencia se ha calmado con el paso de los años, pero la enemistad sigue muy presente.

¿POR QUÉ SON TAN ODIADOS?

En una lista realizada por 'FourFourTwo' en febrero de 2023, tanto Milwall como Leeds United aparecieron entre los diez clubes más odiados en el fútbol inglés, siendo el club de Londres el número cinco y el club de Yorkshire el líder entre los haters. En el caso del Milwall, esta animadversión se corresponde a un temor generalizado provocado por sus numerosos episodios violentos con aficiones rivales, sembrando el miedo tanto en partidos en casa como en Away Days llegando a tender una emboscada al colegiado a la salida de un partido, romperle la mandíbula a un portero visitante después de que intentara impedir que le lanzaran bengalas y lanzar una granada de mano falsa al campo. Por algo sus aficionados cantan siempre"No one likes us, but we don't care" (no le gustamos a nadie, pero no nos importa).

El lema de los aficionados del Milwall / @Mercado_Ingles

El caso del Leeds es parecido, pero tiene más que ver con lo futbolístico. George Best describió a los Whites como "una pesadilla sangrienta" por su juego excesivamente duro, además de las acusaciones de soborno durante la época gloriosa de Don Revie. El apodo de Dirty Leeds (Sucio Leeds) se ha quedado impregnado desde entonces, por mucho que hayan pasado catedráticos del fútbol por Elland Road a los que poco les interesa el juego sucio como Marcelo Bielsa o Javi Gracia. Los hooligans del Leeds, pese a tener su teórica máxima rivalidad con el Manchester United, tuvieron enfrentamientos con los grupos ultra de West Ham (rival acérrimo del Milwall), Chelsea y el propio Milwall.

SUS EPISODIOS MÁS CALIENTES

Leeds y Milwall están separados por más de 270 kilómetros pero han creado un 'derbi' basado en encontronazos entre sus aficiones por ver quién da más miedo que el otro. Aunque sus hooligans ya tuvieron episodios violentos durante los años más sangrientos entre los setenta y los noventa, la primera vez que chocaron fue en la previa de un duelo de League One (Tercera División) en 2007. El horario temprano de aquel encuentro obligó a montar un enorme dispositivo entre la Metropolitan Police de Londres en The Den y la West Yorkshire Police en Elland Road, con los aficionados del Leeds atacando los buses del Milwall y citándose en un puente cercano al final del encuentro.

En 2010, la policía de West Yorkshire introdujo una 'operación anti-hooligans' para limitar el acceso y el número de entradas de los aficionados del Milwall para los partidos en Elland Road, reduciendo así las posibilidades de un nuevo enfrentamiento violento. Desde entonces, tanto Leeds como Milwall han competido en varias divisiones de la pirámide del fútbol inglés, compartiendo 20 temporadas en la misma categoría. No son precisamente desconocidos.

El descenso del Leeds United a la Championship en 2023 permitió el reencuentro tres años después (no se veían desde 2020) ante un Milwall que no ha pisado nunca la Premier League desde su fundación en 1992, pues la última vez que estuvieron en la antigua Football League First Division fue en la temporada 1989-90. Tras los dos enfrentamientos esta temporada (2-0 para el Leeds y 1-0 para el Milwall), con los Whites liderando la clasificación y los Lions en una discreta 14ª posición, el azar de la FA Cup ha querido enfrentarlos en la eliminatoria de dieciseisavos de final este sábado 8 de febrero en Elland Road (13:15 horas). Se avecina un duelo muy caliente, pues ambos sueñan con llegar a Wembley.