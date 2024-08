El nuevo reto del City empieza en Wembley

El fútbol de élite en Inglaterra sube el telón a la temporada 2024-25 de la misma manera que lo bajó: con un derbi de Manchester. Manchester City y Manchester United se verán las caras este sábado en Wembley (16:00 horas) en la final de la Community Shield.

El equipo de Pep Guardiola, vigente campeón de la Premier League, buscará revancha tras la sorprendente derrota que sufrió ante los 'red devils' hace algo más de dos meses en la final de la FA Cup (2-1). Sin embargo, ninguno de los dos conjuntos llega a la cita tras una pretemporada precisamente excelsa.

Los amistosos no están mal, pero había ganas de fútbol 'de verdad', en el que el resultado sí importa. Los 'skyblues' solo han cosechado un triunfo, ante el Chelsea. Los de Ten Hag, dos, contra el Rangers y el Liverpool. No obstante, han sido los de Old Trafford los que encajaron el golpe más duro durante el verano: las duras lesiones de Leny Yoro, su gran fichaje en defensa, y de su referencia en ataque, Rasmus Højlund.

HAALAND LLEGA ENCHUFADO

El que sí que llega enchufado es el noruego Erling Haaland. Tras conseguir la Bota de Oro y récord de goles en su primer año en la Premier con 36 dianas y repetir galardón el pasado curso, el 'killer' de Guardiola llega enchufado a la temporada 2024-25: cinco goles en esta pretemporada, con hat-trick contra el Chelsea.

Erling Haaland, celebrando un gol en pretemporada con el City / AP

Sin duda, el ex del Dortmund ha sido la gran noticia de la pretemporada 'cityzen', en la que, como de costumbre con Guardiola, han destacado los jóvenes como Oscar Bobb, que mostró una conexión impresionante con su compatriota, o los talentosos centrocampistas de la 'casa', James McAtee y Nico O'Reilly.

OPORTUNIDAD PARA RASHFORD

Después de no recibir la llamada de Gareth Southgate para la Eurocopa 2024, donde Inglaterra cayó nuevamente en una final ante la imponente España de Luis De la Fuente, Marcus Rashford se abre a una nueva oportunidad de demostrar que está capacitado para ser el verdadero líder del Manchester United.

Marcus Rashford, durante un partido con el United en pretemporada / AP

El delantero de 26 años, que ha marcado un gol y ha repartido dos asistencias durante la pretemporada, quiere emular su última gran temporada como 'Red Devil'. Después del Mundial de Qatar, a finales de 2022, Rashford rindió al nivel de los mejores atacantes del planeta. Ese curso lo terminó con 30 goles y 10 asistencias.

Aunque muchos dan al City como favorito para levantar el primer título del curso, lo cierto es que los de Guardiola suelen tener problemas con este torneo en particular y solo lo ha ganado seis veces en 15 participaciones. En cambio, el balance del Manchester United es sensacional: 21 triunfos de 30 posibles. Eso sí, prepárense para sufrir de lo lindo. Cuatro de las últimas siete ediciones de la Community Shield se decidieron en la tanda de penaltis.