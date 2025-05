Era la crónica de una muerte anunciada, aunque no por esperada deja de ser sorprendente. Sin proyecto, sin futuro, sin identidad... y ahora, sin Europa League ni clasificación a Champions. El Manchester United dictó su sentencia de muerte en San Mamés donde no pudo salvar una temporada desastrosa que confirma el declive del club más histórico de toda Inglaterra.

En una final donde el menos malo de los dos se llevó la gloria europea, el Manchester United volvió a salirle cruz la moneda al aire que tantas veces ha lanzado estos últimos tiempos. Los red devils llevaban años cuesta abajo, aunque el factor mítico del club había salvado en ocasiones con títulos más sufridos que merecidos. Sin embargo, jugar con fuego tienes sus riesgos y la olla a presión ha terminado por explotar en San Mamés confirmando una temporada sin perdón.

Un declive imparable

No hace tanto tiempo que el club inglés solamente conocía el lenguaje de la victoria sobre el terreno de juego, aunque su decadencia ha sido imparable desde la marcha de Sir Alex Ferguson y el cambio de propiedad. Entrenadores que vienen y van, proyectos que terminan antes de empezar y jugadores que no justifican el rendimiento pagado por ellos. El United es hoy el decimosexto clasificado de la Premier y no disputará competiciones europeas la próxima temporada tras perder su última bala en la final de la Europa League, que daba acceso directo a Champions.

Este United no tiene perdón ni Champions / Manu Fernandez / AP

Amorim, exculpado

El drama se veía venir de lejos. Se marchó Ten Hag en octubre pensando que la raíz de todos los problemas del United era el neerlandés, aunque nada más lejos de la realidad. Llegó Ruben Amorim, que dejó atrás un precioso proyecto en el Sporting Club para salvar a un gigante en plena deriva... y la jugada le salió rana. El portugués no ha sabido darle la vuelta a la tortilla a pesar de haberlo intentado con todos los medios posibles, pero el mal de este club radica en un proyecto perdido desde hace años y salvarlo en unos meses parece tarea imposible.

El panorama es desolador para el club. Sin Champions, parece complicado que los mejores jugadores del mundo quieran recalar en Manchester la próxima temporada a no ser que vayan al lado azul de la ciudad. Amorim, la gran apuesta del club para reflotar la situación, tiene complicado seguir y sin los ingresos que se obtienen de disputar la máxima competición europea, la desbandada de jugadores para recortar la masa salarial podría ser histórica.

Son tiempos complicados para ser aficionado del Manchester United. El equipo navega en un barco a la deriva que no tiene indicios de poder encontrar el rumbo próximamente. El club inglés deberá ajustarse el cinturón en el aspecto económico y replantear un equipo que no debería poder hacer inversiones importantes de cara al próximo verano. Una plantilla devaluada, un equipo sin futuro... y ahora, sin Champions: esta es la nueva realidad del Manchester United en pleno 2025.