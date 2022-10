El 'sheriff' Imanol no quiere sorpresas

La Real buscará este jueves consolidar su liderato en el Grupo E de la Europa League El técnico txuriurdin, con numerosas bajas, se verá obligado a realizar rotaciones

La Real Sociedad tiene la oportunidad este jueves ante el Sheriff Tiraspol de dejar encarrilada su clasificación para la siguiente fase y de asentarse en el liderato del Grupo E.

Para ello, necesita un triunfo en Chisnau ante un rival que suma tres puntos menos y que no puede jugar en su estadio habitual debido al veto de la UEFA a disputar partidos en la región de Transnistria, declarada independiente en 1990 y de mayoría rusa.

El equipo de Imanol Alguacil llega al partido con confianza después de sumar dos victorias en sus dos primeros partidos de esta fase, y su reciente goleada en Girona no ha hecho sino confirmar el buen momento que atraviesa el conjunto txuriurdin pese a las numerosas bajas que está sufriendo.

El partido de mañana no va a ser una excepción, ya que el técnico de Orio no podrá contar con hasta ocho futbolistas. Mohamed-Ali Cho, Robin Le Normand, Igor Zubeldia, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal, y Sadiq Umar prosiguen con sus procesos de recuperación, y a ellos se ha sumado esta semana Andoni Gorosabel, que sufrió un esguince en su tobillo derecho en el encuentro liguero ante el Girona y que no ha podido ni tan siquiera entrenarse con el grupo.

Martín Zubimendi, que el martes entrenó de forma individual por unas molestias en su rodilla derecha, sí se ha ejercitado este miércoles junto sus compañeros luciendo un pequeño vendaje en la zona afectada, pero aunque ha entrado en la convocatoria todo apunta a que Imanol le dará descanso y no le forzará.

Se avecinan rotaciones

En esa convocatoria han entrado 23 futbolistas, con la principal novedad de la presencia de Pablo Marín, mediocentro riojano de 19 años que juega en el Sanse y que esta semana ha tenido presencia en los entrenamientos. Junto a él también han entrado en la lista sus compañeros del filial Aritz Arambarri, Urko González de Zárate, Jon Karrikaburu y el meta Unai Marrero.

Con estos 23 futbolistas el entrenador de la Real Sociedad apostará por Sola en el lateral derecho en sustitución de Gorosabel, mientras que en el izquierdo habrá rotaciones y Rico entrará por Aihen.

Guevara se postula como mediocentro por Zubimendi, e Illarramendi podría tener opciones de entrar por Merino o Brais. Arriba Karrikaburu, titular ante el Omonia Nicosia, y el reaparecido Carlos Fernández tienen opciones de partir en el once, aunque el gran momento de Kubo y Sorloth supone una garantía para intentar sacar adelante un partido que tiene su complejidad.

El Sheriff Tiráspol, que cayó en la anterior jornada en casa ante el Manchester United, tiene nada que perder y mucho que ganar. Hace un año el equipo transnistrio derrotó al Real Madrid en el Santiago Bernabeu (1-2), una de la mayores sorpresas de la historia de la Liga de Campeones. Desde entonces, ha cambiado de entrenador, pero sigue siendo un equipo rocoso que nunca renuncia al ataque en transiciones rápidas.

El croata Stjepan Tomas, que sustituyó al héroe de la "Champions", el ucraniano Yuri Vernidub, tiene un equipo tipo. Después de derrotar al Omonia en la primera jornada (0-3), repitió equipo contra el United y el fin de semana ante el Sfintul en la liga moldava (3-0). La dupla nigeriana formada por Akanbi y Atienwen volvió a jugar en punta, aunque sólo el primero vio puerta.

Probables alineaciones

Real Sociedad: Remiro; Sola, Aritz, Pacheco, Rico; Guevara, Merino, Illarramendi, Silva; Kubo y Karrikaburu.

Sheriff: Koval; Kpozo, Radeljic, Ouattara, Diop; Badolo, Kiki, Kyabou, Zohouri; Akanbi y Atiemwen.

Árbitro: Harld Lechner (Austria)

Estadio: Stadionul Zimbru

Hora: 18:43H