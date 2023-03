La Real se estrella con la 'mouralla' romana

Los donostiarras fueron incapaces de anotar ante una Roma ultradefensiva Oyarzabal dispuso de la mejor ocasión 'txuri-urdin' con un remate al travesaño

No continuará la Real Sociedad en la Europa League, apeada de la competición por la Roma de José Mourinho. El 2-0 sufrido en el Olímpico hace una semana fue determinante en la eliminatoria y condicionó sobremanera el encuentro de Anoeta. El conjunto de Imanol Alguacil se hartó de generar juego y oportunidades claras ante el planteamiento ultradefensivo de los italianos. Sørloth y Zubeldia malograron dos cabezazos francos sin oposición, mientras que el travesaño castró las esperanzas de Oyarzabal.

FICHA TÉCNICA Europa League RSO 0 ________________ 0 ROM ALINEACIONES Real Sociedad Remiro; Gorosabel (Sola, 71'), Zubeldia, Le Normand, Rico; Silva, Zubimendi, Merino, Brais Méndez (Cho, 79'); Oyarzabal (Take Kubo, 71'), Sørloth (Carlos Fernández, 62'). Roma Remiro; Gorosabel (Sola, 71'), Zubeldia, Le Normand, Rico; Silva, Zubimendi, Merino, Brais Méndez (Cho, 79'); Oyarzabal (Take Kubo, 71'), Sørloth (Carlos Fernández, 62'). Árbitro Kovacs (Rumanía). TA: Zubeldia (12'), Rico (39'), Carlos Fernández (2A, 98'); Karsdorp (6'), Mancini (17'), Smalling (98'). Campo Reale Arena. 35.054 espectadores.

Es José Mourinho un especialista en eliminatorias europeas. El portugués tiene las posaderas curtidas en este tipo de partidos y no se esconde en tirar de racanería si el marcador le sonríe. La Roma salió a Anoeta a que no pasara nada tras el 2-0 del Olímpico. Pendientes del cronómetro, de arañar cada segundo y, cómo no, a aparcar un autobús de dos pisos en torno a Rui Patrício.

A la Real Sociedad también le apuró el minutero, sin la serenidad ni el sosiego necesario para afrontar la remontada, y cayó en la trampa ‘giallorossa’. El balón mejoraba tras contactar con Merino y Silva, pero Oyarzabal y Sørloth desaparecían en la línea de cinco defensores.

La ‘Loba’, en realidad, dispuso de la mejor ocasión del primer tiempo en una falta lateral que recogió Dybala y rozó en Sørloth, que disparó con fuego amigo a un vendido Remiro. Poco, muy poco, por el bando donostiarra que, eso sí, se apoderó del balón camino del intermedio. Brais Méndez y Mikel Merino sacaron el óxido a Rui Patrício con dos lanzamientos mansos. En el añadido, susto morrocotudo para los ‘txuri-urdin’ con un gol anulado a Chris Smalling por ayudarse con el brazo.

A por todas

Ya sin nada que perder, los donostiarras desuncieron los caballos y encerraron a los italianos en su parcela. Sørloth perdonó lo imperdonable, completamente libre de marca y tras un centro de Brais, el noruego no atinó en una de sus especialidades como el remate de cabeza.

La jugada despertó al Reale Arena, también las tretas romanistas para perder tiempo. Wijnaldum tapó una buena asociación entre Silva, Rico y Brais Méndez que olía a 1-0. El partido ya estaba volcado sobre el área transalpina, con la Roma haciéndole ascos al balón. Sin embargo, el gol no llegaba, ni tan siquiera cuando Oyarzabal malogró una doble acción a quemarropa. El eibarrés encontró a Rui Patrício y al travesaño en su intento de anotar.

Los últimos minutos fueron un monólogo de los de la Bella Easo, otra vez frustrados por la falta de puntería. Esta vez le tocó a Zubeldia enviar al limbo un testarazo sin oposición. La prolongación de siete minutos fue un intento a la desesperada. La remontada era irreal.