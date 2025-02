Así quedan los emparejamientos de octavos de la Europa League

El sorteo de la Champions League acaparó todo el foco mediático en Nyon. Sin embargo, una vez conocidos los emparejamientos de la máxima competición continental, les llegó el turno a la Europa League y la Conference League. Dos hermanos pequeños pero con un poderoso atractivo futbolístico.

Real Sociedad, Athletic Club (Europa League) y Real Betis (Conference) eran los representantes españoles en el sorteo. Y los tres ya conocen los caminos que les esperan para llegar a las finales de San Mamés y del Municipal de Breslavia (Polonia), respectivamente.

Así fue el sorteo de la Europa League

Ajax, Athletic, AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, Steaua, Fenerbahçe, Eintracht, Lazio, Lyon, Manchester United, Olympiacos, Rangers, Real Sociedad, Roma, Tottenham y Viktoria Plzen eran los equipos que entraron en el bombo de octavos de final de la Europa League.

Aritz Aduriz fue la mano inocente encargada de agitar las bolas y deparar fortuna. El exathleticzale elogió el nivel de la competición y reconoció que espera que los rojiblancos lleguen a la final que se disputará en San Mamés.

Los rojiblancos podían enfrentarse a Vikotria Plzen o Roma. Finalmente los de Ernesto Valverde se medirán al conjunto entrenado por Claudio Ranieri, que cuentan con un Paulo Dybala en un gran estado de forma. Los vascos ya se midieron a los italianos en la liga inicial, en un duelo que se saldó con 1-1.

Peor lo tenía la Real Sociedad que sí o sí tenía que viajar a Inglaterra para medirse a un club Premier. Los donostiarras miraban a Tottenham y Manchester United en el horizonte, y acabaron encuadrándose con los 'red devils', un equipo que no atraviesa su mejor momento pese a la llegada de Rúben Amorim a Old Trafford, pero que no deja de ser uno de los históricos de Europa.