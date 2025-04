Nico Williams: "¿Mi sueño? No quiero mirar más allá"

Nico Williams tiene ganas de que llegue el jueves. De niño, soñaba "con levantar una Copa con el Athletic en San Mamés". Y está a tan solo tres 'finales' de lograrlo. Claro está que antes deberá el Athletic Club hacer un gran partido ante un Manchester United en caída libre en la Premier League, pero que se aferra al título de la Europa League para poder colarse en la próxima edición de la Champions League.

Para nada cree que disputar la ida en casa no es una mala noticia para el Athletic: "Somos un equipo muy ambiciosos y vamos a dar nuestra mejor cara. El ambiente de Old Trafford también servirá para crecernos y dar nuestra mejor versión". Estará todo "muy igualado", opinó. "Si la afición se entrega desde el minuto uno vamos a tener muchas posibilidades", añade, haciendo un llamamiento a la afición. "Que no quepa duda de que nos vamos a dejar el alma por la final".

Nico Williams celebra el 2-0 contra el Rangers en la Europa League / EFE

Elogió el talento del Manchester United, pero en especial el de Bruno Fernandes. "Desde el principio hemos afrontado esta eliminatoria con un perfil bajo, a lo bajini se vive bastante mejor, que ya lo dijo mi hermano", expresó, pese a ser consciente de que la gente está muy ilusionada con su equipo.

No pudo estar en el Santiago Bernabéu por culpa de una pubalgia que parece haber dejado atrás: "Estoy bastante bien y tranquilo. Lo gestionamos muy bien con los médicos y las molestias vienen de antes. Creo que podré ayudar al equipo hasta el final de temporada". Y aprovechar para felicitar a todos y cada uno de sus compañeros por una "temporada excelente".

Nico Williams anotó el gol de la remontada ante el Rayo Vallecano / EFE

Y, para terminar, habló de sus sueños: "El sueño es levantar la copa de campeón en San Mamés. Tengo oportunidad de hacer historia en este club. El sueño nunca acaba". Preguntado por si ese sueño hace referencia a jugar la próxima temporada con el Athletic o no, no dudó en asegurar que "estoy 100% enfocado en mañana, en llegar a la final y ganarla". "No quiero mirar más allá. Estoy superfeliz aquí y...bueno. Siempre he querido sentirme importante aquí. Es una temporada de 10 para mí".