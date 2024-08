Mourinho y United protagonizan el partido del 'morbo' en la Europa League

El destino siempre es caprichoso en el fútbol, sobre todo en una competición tan apasionante como la Europa League en la que todo puede pasar. José Mourinho y Manchester United volverán a cruzar sus caminos en la segunda máxima liga continental tras el sorteo de este viernes.

El que fuera entrenador de los 'red devils' entre 2016 y finales de 2018 recibirá a su ex equipo en el infierno de Turquía, un Estadio Şükrü Saracoğlu que rugirá como nunca para uno de los partidos con más morbo del calendario.

Recordemos que la relación entre Moruinho y los despachos del United nunca fue demasiado estable. Bajo el mandato del portugués se consiguió ganar una Europa League, una Carabao Cup y una Community Shield, aunque el equipo siempre se mostró irregular en momentos importantes y no acabó de convencer a la parroquia 'red devil'.

A nivel liguero, el United consiguió acabar en segundo puesto en Premier League con 'The Special One' en el banquillo, que volvía a dirigir un cuadro del 'Big Six' tras ser despedido del Chelsea en diciembre de 2016. Tras seis meses de parón, los de Manchester contrataron sus servicios y depositaron en él una confianza total. Iba a ser el próximo Ferguson, aunque eso quedó tan solo en un sueño.

Tras 144 partidos dirigiendo al equipo del norte de Inglaterra, los despachos decidieron pasar página y despedir a José Mourinho, que acabó de malas maneras con el club como de costumbre. Un año más tarde volvería a la Premier a las órdenes del Tottenham de Daniel Levy, con el que también se las tuvo hasta que fue cesado. Roma, equipo en el que alzó la Conference League, y ahora Fenerbahçe han sido los últimos dos capítulos en la vida futbolística de Mou.

Otros dos miembros del Fenerbahçe que se enfrentarán a su ex equipo son Fred y Sofyan Amrabat, que este viernes será anunciado como nuevo fichaje del cuadro otomano.